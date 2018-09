Kdo je neonacistom sešil srajčico?

Tri skice sovraštva na Slovenskem: podgane, slovanski kolovrat in gozdni postroj

Postroj paravojaške skupine nekje na Štajerskem. Na vprašanje novinarja Dela, zakaj orožje, je Šiško odgovoril, da »razpolagamo s pravim orožjem, saj smo resna oborožena formacija«. Zakaj pa sekira? »Ker se urimo v gozdovih, pa je tudi povsem razumljivo, da morajo imeti naši člani pri sebi tudi takšno in drugačno orodje.«

© Facebook Slovenka TV

Je v Sloveniji vedno več sovraštva? So ideje, ki so se zdele preživete, znova postale nekaj vsakdanjega? So se nestrpnost, zavračanje, žaljenje prelevili v fizične napade, zalezovanje, prikrito fotografiranje, dajanje pobud za pogrom in organiziranje nevarnih druščin, ki želijo vzeti oblast v svoje roke? Je rasizem na Slovenskem dobil domovinsko pravico?