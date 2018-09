Vasja Jager | foto: Uroš Abram

Mit o malih diktatorjih

Slovenski otroci in mladostniki niso razpuščeni uživači, ki mislijo le nase

Gregor Deleja je postal ravnatelj Gimnazije Celje - Center pri 34 letih. Ne verjame ne v pretirano permisivnost in ne v preveliko strogost, temveč dojema šolo kot živ organizem, ki se sproti prilagaja izzivom časa.

Gregor Deleja iz Gimnazije Celje - Center je eden bolj naprednih ravnateljev pri nas. Poleg ravnateljskih obveznosti poučuje glasbo in klavir, vodi šolski zbor in fantovske a capella zasedbe, skrbi za programe mednarodne izmenjave in na svoje stroške spremlja dijake na izletih po Sloveniji in tujini. Priljubljen je tako med starši kot učenci, s katerimi se redno srečuje zunaj šole in se pogovarja o njihovih težavah. Bil je tudi zvezda natečaja »Naj Deleja selfie«, s katerim so dijaki, ki pišejo za gimnazijsko glasilo, pozivali sošolce k objavi fotografij z ravnateljem. V obrazložitvi so ga opisali kot »ikono GCC estrade, ki vsakodnevno preseneča z novimi in izvirnimi idejami. Oseba, ki se zna pošaliti na svoj račun in ve, kako motivirati dijake in sodelavce še za dober finiš šolskega leta.«