Bojkot Evrovizije

Številni glasbeniki države pozivajo k neudeležbi na prireditvi v Izraelu, RTV Slovenija o tem ne razmišlja

Zmagovalka letošnje Evrovizije Izraelka Netta Barzilai

© Wikimedia Commons

Dolgoletni producent Davida Bowieja in skupine U2 Brian Eno, švedski duo The Knife, britanska rockovska zasedba Wolf Alice, več finalistov Evrovizije in številni drugi podpirajo palestinski poziv k bojkotu Evrovizije 2019 v Izraelu. V Sloveniji sta poziv podprla ženski pevski zbor Kombinat ter glasbenik in aktivist Miha Blažič - N’toko.

V odprtem pismu, objavljenem v časopisu Guardian, so zapisali: »Dokler Palestinci niso svobodni in enakopravni ter nimajo dostopa do temeljnih človekovih pravic, ne moremo urediti odnosov z državo, ki jim te pravice krati. Izbor za pesem Evrovizije 2019 v Izraelu bi morali bojkotirati, saj ta država že desetletja resno krši človekove pravice Palestincev.«

Palestinske kulturne organizacije so sicer že junija pozvale k bojkotu izbora za pesem Evrovizije 2019, pri čemer so poudarile, da »izraelski režim, katerega sestavni del so vojaška okupacija, kolonizacija Zahodnega brega z ilegalnimi naselbinami ter apartheid, brez sramu zlorablja Evrovizijo kot del svoje strategije ’Brand Israel’, s katero skuša svetu prikazati ’lepši obraz’ Izraela, prikriti resnično dogajanje ter preusmeriti pozornost od vojnih zločinov proti Palestincem«. Dodajajo, da je 14. maja, le nekaj dni po tem, ko je Izrael zmagal na tekmovanju za popevko Evrovizije, izraelska vojska ubila 62 neoboroženih palestinskih protestnikov v Gazi, med njimi šest otrok, in ranila na stotine drugih, večinoma s pravimi naboji.

RTV Slovenija smo vprašali, ali bo letos kljub temu sodelovala na Evroviziji (slovenska predstavnica bo zmagovalka Eme 2018 Lea Sirk). Njeni predstavniki so odgovorili, da ima Zveza evropskih radiotelevizij (EBU) v Pravilih za Pesem Evrovizije nedvoumno zapisano, da je to nepolitičen dogodek. »Vse radiotelevizije, udeleženke Pesmi Evrovizije, morajo zagotoviti, da člani njihove delegacije in vse tekmujoče pesmi ne smejo izražati nikakršnih političnih prepričanj, podpirati katerekoli politične usmeritve ali institucije.« Enako naj bi veljalo za televizijske prenose, dogajanje v dvorani, odprtje tekmovanja, evrovizijsko vas, novinarsko središče in uradne izjave. Pravila so razmeroma stroga. Vse sodelujoče radiotelevizije, z gostiteljico vred, naj bi zagotovile, da v sklopu celotne prireditve – niti posredno niti neposredno – ne bo oglaševana, promovirana politična organizacija, institucija, nobeno politično prepričanje ali kaj podobnega. »Povsem ista pravila veljajo torej tudi za radiotelevizijo, ki je gostiteljica Pesmi Evrovizije. To je za leto 2019 izraelska javna televizija IPBS (KAN), saj ji po zmagi na Pesmi Evrovizije 2018 pripada čast in dolžnost, da organizira in gosti Pesem Evrovizije,« so še dodali na RTV Slovenija.

Jasno na vprašanje, ali bo naša predstavnica kljub pozivom k bojkotu sodelovala na prihajajoči Evroviziji, niso odgovorili. Prav tako niso odgovorili na vprašanje, kakšno je uradno stališče RTV Slovenija do palestinskega protesta. Iz njihovega sporočila lahko sklepamo, da se bo Slovenija Pesmi Evrovizije v Izraelu udeležila.