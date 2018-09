Šarčeva sramota prvega dne

Novi predsednik vlade bo za to potezo težko našel opravičilo

Janševi zvesti podporniki: Ivan Štuhec, Alenka Puhar, Damir Črnčec, David Tasič in Aleš Primc

© Borut Krajnc

Novi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca je postal Damir Črnčec. Črnčec je eden od predstavnikov in promotorjev nestrpne, rasistične propagande, novega vala širjenja sovraštva, zarot, zbujanja strahov. Politični nasprotniki so zanj idioti, Neslovenci ali družbene manjšine so zanj drhal, ki prinaša bolezni, kot so garje, sindikate primerja s terorističnimi organizacijami.

Damir Črnčec je bil leta 1994, ko je bil po aferi Depala vas kot obrambni minister odstavljen Janez Janša, eden glasnejših protestnikov v podporo Janši. Decembra leta 2005 je Črnčeca na mesto direktorja vojaške obveščevalne varnostne službe postavila prav prva Janševa vlada, v času druge Janševe vlade pa je Črnčec postal šef Sove in nato šef Odbora 2014, ki je protestiral za njegovo izpustitev iz zapora. Kasneje naj bi se Janša in Črnčec oddaljila.

A pravzaprav sedaj niti ni tako pomembno ali je Janša bil Črnčecev politični boter in ali je sedaj Šarec iz političnih razlogov Črnčeca povabil na zaupanje v svoj kabinet. Gre enostavno za to, da Črnčečevi javni nastopi, njegove besede in poenostavljene rešitve subtilno pozivajo k nasilju. Damir Črnčec je utelešenje varnostnega problema, ki ga imamo v Evropi in Sloveniji – to je širjenja razdora in iskanje grešnih kozlov za zgrešene politike v preteklosti.

Za te skrb zbujajoče tendence so v vsaki državi odgovorni vladajoči politiki, ki to dopuščajo. S tem, ko je nova vlada Marjana Šarca včeraj Damirja Črnčeca imenovala v kabinet predsednika kot svetovalca za nacionalno varnost, je doprinesla k širjenju tega virusa, ki se razrašča po Evropi in ki se mu mnogi v Sloveniji z velikim trudom zoperstavljajo.

Težko bo Šarec našel opravičilo za to potezo.