Anti strokovnjak

Koga si je Marjan Šarec izbral za svetovalca za nacionalno varnost?

Damir Črnčec v času, ko je še vodil Odbor 2014. Na fotografiji slovo Janeza Janše pred odhodom v zapor, 20. junija 2014. Janša je bil nekaj časa zaprt na Dobu zaradi kasneje razveljavljene sodbe v primeru Patria.

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Marjan Šarec se s preteklimi, rasističnimi, šovinističnimi, nestrpnimi ali žaljivimi izjavami Damirja Črnčeca ne strinja ter jih zavrača in obsoja. Kljub temu je zaposlil Črnčeca kot svojega svetovalca za nacionalno varnost, in sicer zaradi njegovih strokovnih veščin, ki naj bi prevladale. »O strokovnosti Damirja Črnčeca ne dvomimo in mu priznavamo dobro poznavanje področja ter verjamemo, da lahko s tem izdatno pripomore k izboljšanju stanja na varnostno-obveščevalnem področju naše države,« so ta teden sporočili iz poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Kakšen strokovnjak je torej Črnčec?