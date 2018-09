Rdeča zvezda in resnica

Če laž ponavljaš dovolj dolgo, ji ljudje začnejo verjeti

Velika slovenska zastava na prazničnem odru

© Borut Krajnc

V Komnu je 15. septembra že tradicionalno potekala državna proslava ob vrnitvi Primorske k matični domovini. Na ta dan zaradi istega razloga praznujemo tudi državni praznik, čeprav ne gre za dela prost dan. Na državnih proslavah so obvezno, kot veleva protokol, razobešeni državni simboli, kot sta zastava in grb. Tako je bilo tudi tokrat.

Nekateri na desnici, politiki in strankarski mediji, ki vneto iščejo sovražnika v preteklih zgodovinskih simbolih, kot je rdeča zvezda, so resnico ponovno ukrivili in objavili fotografijo odra, na kateri je videti, kot da na državni proslavi ni bilo slovenske zastave, temveč zgolj rdeča zvezda.

Evropska poslanka SDS Patricija Šulin se je tako ob objavi fotografije prireditvenega odra na Twitterju spraševala, kako naj razloži kolegom v evropskem parlamentu, da je fotografija z letošnje proslave priključitve Primorske matični domovini. Na odru je bila slovenska zastava, takšna je bila objavljena fotografija, izrazito zamegljena, skoraj nevidna. Med obiskovalci pod odrom so sicer nekateri res nosili zastavo z zvezdo, veliko jih je bilo, a gre za slovensko zastavo iz časov Jugoslavije, ki ima namesto novega grba na sredini rdečo zvezdo, ki je bila znak partizanov, NOB in upora proti okupatorju. Patricija Šulin je kasneje povedala, da ne vidi nobene potrebe po pojasnjevanju svojega tvita, saj nikjer ni zapisala, da slovenske zastave ni bilo na odru, kot je dodala, vidi problem v prisotnosti »drugih zastav«.

Janšev tvit, kjer trdi, da ni bilo slovenskih zastav

© Twitter

Fotografija, kjer na proslavi ni slovenske zastave oziroma je na njej zelo slabo vidna, je potem zaokrožila po družabnih omrežjih, kjer se je del javnosti, predvsem privržencev stranke SDS, nad tem glasno zgražal. Pridružili so se jim tudi omenjeni stranki naklonjeni mediji in člani stranke, zapis Patricije Šulin pa je na Twitterju delil tudi predsednik SDS Janez Janša. Delil je tudi zapis in fotografije uporabnice Twitterja, ki si je nadela ime Bojana. Iz njenega opisa in njenih objav lahko razberemo, da se je Twitterju pridružila šele maja letos, da je odkrita podpornica Viktorja Orbána, njena lokacija pa je na Madžarskem. Janša je v angleščini pripisal. Ni bilo »nobene slovenske zastave ali zastave EU, samo komunistični in sovjetski simboli«. Gre za očitno zavajanje.

Ni bilo prvič, da si je stranka SDS privoščila manipulacijo s fotografijami ali dokumenti. A tovrstna dejanja imajo jasen cilj. Kot pravi znana misel, ki jo nekateri pripisujejo Hitlerjevemu propagandistu Josephu Goebbelsu, »če laž ponavljaš dovolj dolgo, ji ljudje nazadnje verjamejo«. Ali kot o metodah sovražnega propagandnega govora, ki jih slovenska desnica kopira iz zgodovine, v intervjuju za Mladino pravi dr. Svetlana Slapšak: »Prvi princip je obsesivno ponavljanje laži. To je bistveno.«

Tvit evropske poslanke Patricije Šulin z zamegljeno slovensko zastavo

© Twitter

In točno to se je zgodilo s fotografijo in z zamegleno slovensko zastavo. Dobila je viralne pospeške. Resnica je postala nepomembna.