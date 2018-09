Novi in stari obrazi

Kdo so poslanci, ki bodo zamenjali ministre?

Gregor Židan, nekoč nogometaš, danes poslanec v Državnem zboru

© NK Olimpija

V državnem zboru smo dobili šest novih poslancev, saj jih je prav toliko odšlo na ministrske položaje v novi vladi, ki ji predseduje Marjan Šarec.

Štirje novinci in dva povratnika prihajajo iz vrst strank LMŠ, SMC in SAB. V poslanske klopi se bosta tako vrnila Jani Möderndorfer, nekdanji ljubljanski mestni svetnik na Listi Zorana Jankovića, še prej je bil v LDS, kasneje soustanovitelj in član Zavezništva Alenke Bratušek, ki ga je nato zapustil in prestopil v SMC, in Maša Kociper, pravnica, prav tako nekdanja Jankovićeva mestna svetnica, ki je bila prek Pozitivne Slovenije ljubljanskega župana leta 2011 izvoljena tudi v parlament, kjer so jo na ustanovni seji kot prvo žensko predlagali za predsedovanje državnemu zboru, a neuspešno, danes pa je poslanka Stranke Alenke Bratušek.

Večje presenečenje so poslanci novinci, ki so politično nepopisani listi. Zdravka Počivalška, ki bo ponovno vodil ministrstvo za gospodarstvo in je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca pri stranki SMC, bo nadomestil nekdanji nogometaš Gregor Židan. Ta je v svoji karieri žogo brcal za Olimpijo, Dinamo Zagreb in Maribor, nosil pa je tudi dres jugoslovanske, hrvaške in slovenske izbrane vrste. Novopečeni poslanec, ki s predsednikom SD Dejanom Židanom ni v sorodu, je lastnik restavracije in trener mladih selekcij. Gregor Židan ne bo prvi športnik v parlamentu, v zadnjih letih sta se v tej vlogi preizkusila že nekdanja atletinja Alenka Bikar (Pozitivna Slovenija) in košarkar Peter Vilfan (DeSUS).

Druga novinka prihaja iz poslanske skupine LMŠ in je nadomestila predsednika njene stranke in vlade Marjana Šarca. Gre za nekdanjo učiteljico glasbe Karlo Urh, ki je poučevala na Osnovni šoli Stranje. Poslanca LMŠ Rudija Medveda, ki je prevzel funkcijo ministra za javno upravo, pa bo zamenjala Nina Maurovič, ki ima za sabo pisano paleto poklicev – med drugim je bila pevka, denimo v dekliški pop skupini Carice, tekmovala je tudi kot udeleženka v resničnostnem šovu Big Brother ter bila voditeljica in programska direktorica na TV Golica.

Čevlje Marka Bandellija (SAB), ki kot minister brez listnice skrbi za področje razvoja in kohezijske politike, pa bo obul profesor biologije na Gimnaziji Nova Gorica Andrej Šušmelj.