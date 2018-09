Zloraba otrok

Politično oglaševanje stranke SDS v pobarvanki, ki naj bi otroke opozarjala na pravilno obnašanje v cestnem prometu

Na eni strani oglas za Slovensko demokratsko stranko, stisnjen med parketarstvo in oblazinjeno pohištvo, ki nagovarja otroke, naj obkrožijo insignije SDS. Na drugi strani zgodbica o tem, kako naj se otroci obnašajo v prometu.

Nekatere ljubljanske šole in tudi vrtci so na začetku šolskega leta učencem in malčkom razdelili Otroško prometno pobarvanko, manjšo knjižico, ki govori o cestnem prometu in tem, kako je lahko nevaren za otroke. V pobarvanki (izdaja Ljubljana SV) je zgodbica o Maši in dedku, ki se nekega mračnega jutra odpravita v vrtec, najprej prečkata cesto na prehodu za pešce, nato pa srečata Primoža, ki je pred kratkim opravil kolesarski izpit. Zgodbica govori, kako naj otroci hodijo ob cesti, kakšna so pravila, kaj so odsevni trakovi, kaj varnostni pas. Ali kot je v uvodu v knjižico zapisal Radivoj Uroševič, predsednik Policijskega sindikata Slovenije: »Otroci in mladostniki se morajo učiti, kako se varno gibati in ustrezno obnašati v prometu.« Namen in smisel pobarvanke je torej »obvarovati naše otroke«.