Kako je Črnčec pred leti vodil gonjo proti novomeški gimnaziji

Črna pika iz preteklosti

Damir Črnčec v času, ko je še vodil Odbor 2014. Na fotografiji slovo Janeza Janše pred odhodom v zapor, 20. junija 2014.

© Borut Krajnc

Državni sekretar Damir Črnčec, ki ga je na položaj svetovalca za nacionalno varnost imenoval novi predsednik vlade Marjan Šarec, je bil pred dvema letom povezan z demoniziranjem Gimnazije Novo mesto. Če pustimo ob strani vse njegove nestrpne zapise na Facebooku in Twitterju, bi se moral premier, ki kot kaže napake ne misli popraviti, zamisliti že ob tej zgodbi.

Gimnazija Novo mesto je pred dvema letoma že tradicionalno pripravila ogled islamske molilnice v Novem mestu. Tako kot pripravlja ogled verskih objektov drugih religij, denimo katoliških cerkev. »Dekleta morajo imeti s sabo ruto,« je pisalo v šolski okrožnici, saj so želeli dijakinje in dijake poučiti, da je to stvar spoštovanja, prilagajanja ob vstopu v objekt. Da nekateri dijaki in dijakinje zaradi tega ali morebitnih drugih zadržkov ne bodo želeli na ogled islamske molilnice, je vodstvo šole pričakovalo in tega ni obsojalo. Obisk je bil prostovoljen. Prav tako kot nekateri dijaki in dijakinje ne želijo na ogled katoliških verskih objektov – in šola jih v to prav tako nič ne sili.

Da so nekateri desničarski mediji zaradi obiska slovenskih dijakov v muslimanski molilnici takrat zganjali histerijo, da je to »začetek islamizacije«, je bilo pričakovati. Da pa je bila celotna zadeva bolj ali manj spretno orkestrirana iz ozadja, je druga zgodba, ki je bila v teh medijih zamolčana in prikrita.

Nova24TV je takrat pisala, da je bil nad akcijo izjemno zgrožen tudi »strokovnjak za varnost« Damir Črnčec, takrat svetovalec za obrambno politiko črnogorskega ministrstva za obrambo, ki je »izobraževalni izlet v osrčje islamske skupnosti« označil za izgubo kompasa. Po njegovem mnenju, tako omenjeni spletni portal, je šlo za posiljevanje naše kulture skozi naše laične šole. »To postaja prav perverzno,« je dodal in opozarjal, da »deklet nihče ne sme siliti, kako naj se oblačijo, še posebej pa ne v šeriatska pokrivala in oblačila«.

Zato smo ravnateljico novomeške gimnazije Mojco Lukšič zaprosili, naj malo pobrska po spominu, kaj se je takrat dogajalo in kdo je gonjo proti šoli začel. »Takrat so v šolo klicale tretje, popolnoma anonimne osebe in nad delavci gimnazije izvajale sovražni govor. Med temi klici je bil zgolj eden dobronameren, saj nas je opozoril, da na Facebooku in Twitterju o tem poteka razprava. V tej so nato sodelovali naši dijaki in dijakinje, ki so želeli pojasniti, da položaj ni takšen, kot se prikazuje, a je avtor prvotne objave, ki so jo nato uporabniki množično delili naprej, njihove odzive sproti brisal. Ta prvotni avtor objave je bil Damir Črnčec,« pojasnjuje ravnateljica in dodaja, da se je takrat za ogled islamske molilnice odločilo še več dijakov in dijakinj, tudi tisti, ki sprva tja niso želeli. Očitno je imel Črnčečev poseg ravno nasproten učinek od načrtovanega. Izlet so vseeno uspešno izpeljali, prav tako lani in letos in ga načrtujejo tudi za prihodnje leto. Enako oglede objektov drugih veroizpovedi. To spada k splošni razgledanosti.

Ravnateljico Mojco Lukšič so hujskači prijavili tudi na šolsko inšpekcijo in policijo. Pristojni, ki so ukrepali na podlagi prijav, niso ugotovili nobenih kršitev.