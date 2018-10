To je kandidat SDS, ki želi biti župan Ljubljane

Janez Janša tokrat v bitko za ljubljanskega župana, ki jo je do zdaj vedno izgubil, pošilja poslanca SDS Anžeta Logarja

Anže Logar, zvesti podanik Janeza Janše in kandidat za ljubljanskega župana

Poslanec SDS Anže Logar, ki je tudi ljubljanski mestni svetnik, bo, kot kaže, kandidiral za ljubljanskega župana in na prihajajočih lokalnih volitvah izzval aktualnega župana Ljubljane Zorana Jankovića. "Na lotu lahko zadeneš samo, če kupiš srečko. Ljubljano imaš priložnost izboljšati samo, če kandidiraš za župana. Torej kandidiram," je zapisal na Facebooku.

Kot je navedel, je v politiki 20 let, osem let mestni svetnik, štiri leta poslanec v DZ. "V politiko sem še z iskrenimi nameni. Morda res nisem napredoval najhitreje, a sem vseskozi ohranjal zaupanje v to, da se da doseči premike," je pojasnil Logar.

Janševa SDS je doslej vsa leta v Ljubljani, ki velja za močno levo usmerjeno okolje, svoje županske kandidate na lokalne volitve pošiljala neuspešno. Kljub temu, da aktualnega župana Ljubljane Zorana Jankovića redno in vztrajno napadajo z vseh svojih medijskih topov, jim ga ni uspelo sklatiti s "prestola" glavnega mesta.

Kandidaturo za župansko mesto v prestolnici sta doslej napovedala sedanji župan Zoran Janković, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, in Smiljan Mekicar kot kandidat stranke Dobra država, ki v aktualni sestavi mestnega sveta sicer nima predstavnika.

