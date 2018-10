Zgodovinska zmaga proti nestrpnosti

Kako je Evropska komisija avstrijskemu ministru, ki prihaja iz vrst nestrpne svobodnjaške stranke FPÖ, pokazala vrata

Herbert Kickl ni zaželen na srečanju EU Antiracist Group na Dunaju

© Michael Lucan / WikiCommons

Avstrijskega ministra za notranje zadeve Heberta Kickla, ki prihaja iz vrst skrajnodesne svobodnjaške stranke FPÖ, so izključili iz programa dogodka evropskega telesa EU Antiracist Group, ki se ukvarja z bojem proti rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti. To zgodovinsko zmago je doseglo gibanje EGAM (The European Grassroots Antiracist Movement), evropsko protirasistično združenje z mednarodnim ugledom, ki se je zavzelo, da skrajnodesne in sorodne politične stranke z nestrpnimi stališči nimajo vstopa v demokratične evropske institucije. EU Antiracist Group sicer deluje že dve leti in se sestane vsake pol leta v Bruslju, tokrat pa se bodo njeni člani prvič sestali zunaj Bruslja, natančneje 16. in 17. oktobra na Dunaju. In prav zaradi Avstrije in njene aktualne vladajoče politike se je zgodba zapletla.

Kickla so namreč na srečanje EU Antiracist Group povabili kot častnega gosta, saj je član vlade države gostiteljice. Bil naj bi celo osrednji gostujoči govorec, kar je šokiralo številna civilna združenja, saj je njegova stranka znana po nestrpni politiki do priseljencev. Skupine kot je gibanje EGAM, ki je vodilo kampanjo za Kicklov umik, so nato opozorile, da želi avstrijska vlada dogodek protirasističnega srečanja izkoristiti kot dimno zaveso in se infiltrirati v evropske demokratične institucije, kljub temu, da vladna stranka FPÖ ne skriva svojih skrajnodesničarskih nazorov, ki na takšnem srečanju nimajo kaj iskati. Kampanja očitno ni bila zaman, saj jih je Evropska komisija na koncu uslišala in po večih pozivih le upoštevala ter pritisnila na avstrijsko vlado, ki je morala nato povleči potezo, da umakne povabilo za ministra Kickla ter ga izključi iz programa.

Predsednik gibanja EGAM Benjamin Abtan je za Mladino povedal, da gre za zgodovinsko zmago, saj bo od zdaj naprej Evropska komisija morala upoštevati nove standarde, ki so bili zarisani ob zavrnitvi omenjenega ministra. "Preprečili smo, da bi človek, ki zagovarja takšno ideologijo, imel vstop v demokratično institucijo. In zdaj je to postala norma, saj vedo, da bomo v nasprotnem primeru ponovno stopnjevali pritiske," je povedal Abtan.

"Preprečili smo, da bi človek, ki zagovarja takšno ideologijo, imel vstop v demokratično instituciji. In v prihodnosti bo to zdaj morala postati norma, saj vedo, da bomo v nasprotnem primeru ponovno stopnjevali pritisk."

(Benjamin Abtan, EGAM)

Akcijo gibanja EGAM so podprli številni evropski intelektualci, predstavniki svobodnih medijev, aktivisti za človekove pravice, literati, preživele žrtve holokavsta, mnoge civilne organizacije in drugi. Zgolj v nekaj tednih jim je uspelo pridobiti ogromno podpornikov in branikov svobodnega, strpnega ter demokratičnega sveta.

Kickla je širša evropska javnost nedavno spoznala po aferi, ko je njegovo ministrstvo za notranje zadeve avstrijski policiji dalo navodila, naj omeji sodelovanje z določenimi časopisi in tako napadlo svobodo medijev. V sporočilu je ministrstvo omenjalo dnevnika Standard in Kurier ter tednik Falter, ki »zelo enostransko in negativno poročajo o ministrstvu za notranje zadeve oziroma policiji«. Takšne prepovedi smo v preteklosti doživeli tudi v Sloveniji, ko je bila ena od tarč izločevanja Mladina. Leta 2005 je namreč iz kabineta takratnega predsednika vlade Janeza Janše na ministrstva, v državni zbor in vse tja do Bruslja zakrožilo posebno »navodilo za komuniciranje«, ki ga je tiskovni predstavnik vlade Jernej Pavlin poslal vladnim piarovcem. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.