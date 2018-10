V Evropi lahko bankir v enem letu zasluži tudi 33 milijonov evrov

Bankirji so si povišali zlasti nagrade. V Evropi se je število finančnikov, ki na leto zaslužijo več kot milijon evrov, od leta 2010 do leta 2016 povečalo kar za tretjino.

Lutka bankirja na protestih ob srečanju G20 leta 2009 v Londonu

© Adam Smith / WikiCommons

Bankirji v finančnem središču Wall Street v New Yorku, pa tudi v Evropi si deset let po izbruhu največje finančne in gospodarske krize po drugi svetovni vojni, ko državljani še vedno občutijo posledice varčevalnih ukrepov in so države zaradi reševanja bank večinoma še vedno prezadolžene, spet zelo debelo postiljajo. Analiza kontrolorja v New Yorku Thomasa P. DiNapolija je po poročanju Bloomberga pokazala, da se je v letu 2017 povprečna letna plača bankirja na borzi v New Yorku povečala za 13 odstotkov in tako dosegla najvišjo raven po letu 2008. Povprečna plača, ki vključuje osnovno plačo in nagrade, je lani na letni ravni dosegla 422.500 dolarjev, kar je okoli 364 tisoč evrov.

Bankirji so si povišali zlasti nagrade, saj so velebanke v New Yorku, kot sta Morgan Stanley in Goldman Sachs, lani povečale dobičke za 42 odstotkov na 24,5 milijarde dolarjev. V prvi polovici letošnjega leta so zabeležile 13,7 milijarde dolarjev dobička, kar je 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ker je podobno dober rezultat mogoče pričakovati tudi konec leta, bodo bankirji letos tretje leto zapored dobili višje nagrade kot leto prej. Lani so na svoje račune povprečno dobili nagrado v višini 184.200 dolarjev, kar je 17 odstotkov več kot leta 2016.

»Wall Street je imel dobiček vsako leto po koncu recesije v letu 2009, plače pa so lani dosegle najvišjo raven po finančni krizi,« je DiNapoli napisal v izjavi. Trend lanske velike rasti dobičkov se nadaljuje tudi letos, zato je pričakovati, da bo letošnje leto za finančno industrijo novo dobro leto.

Wall Street je imel dobiček vsako leto po koncu recesije v letu 2009, plače pa so lani dosegle najvišjo raven po finančni krizi.

Kljub rasti dobičkov je finančna industrija na Wall Streetu v letu 2017 znižala število zaposlenih. V letu 2016 je namreč zagotavljala 177.000 delovnih mest, lani pa 176.900, je še navedel DiNapoli. To število je za 6 odstotkov nižje kot v predkriznem letu 2007.

V Evropi se je število finančnikov, ki na leto zaslužijo več kot milijon evrov, v šestih letih (od leta 2010 do 2016) povečalo kar za tretjino (na 4.597). Med njimi je največ bankirjev s finančnega središča London, poroča Reuters. Podatki evropskega bančnega organa EBA so pokazali, da je večina najbolje plačanih evropskih bankirjev v letu 2016 dobila nakazanih med 1 in 2 milijona evrov, ducat pa je takšnih, ki so zaslužili vsaj 13 milijonov evrov.

Na vrhu lestvice je z direktor na področju upravljanja premoženja, ki je predlani samo za nagrado prejel 30 milijonov evrov, kar pomeni, da je skupaj z osnovno plačo zaslužil 33 milijonov evrov.