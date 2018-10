Ko se otroško literaturo zlorablja za rasistično propagando

Društvo slovenskih pisateljev najostreje obsoja razpis za nestrpne pravljice, ki ga je objavil tednik Demokracija

Objava tednika Demokracija na spletu

V Društvu slovenskih pisateljev (DSP) so napisali javno pismo, v katerem protestirajo zoper javni razpis za pravljice tednika Demokracija in založbe Nova obzorja. V sporočilu so zapisali, da je nedopustno, da se otroško literaturo zlorablja za rasistično propagando. "Verjamemo, da si vsi otroci zaslužijo človečne, odprte in strpne pravljice, ki spodbujajo empatijo, ne pa netijo sovraštvo. Le tako jim lahko omogočimo, da bodo ponotranjili osnovne človeške vrednote, ki edine omogočajo varen jutri za vse," so dodali in priložili seznam podpisnikov protestnega pisma, ki vključuje številne slovenske kulturne ustanove in pomembne organizacije, med katerimi so tudi Slovenski center PEN, SNG Drama Ljubljana, Mirovni inštitut, Amnesty International Slovenije, UNICEF Slovenija, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

V razpisu Demokracije so namreč med drugim zapisali, da morajo pravljice, ki lahko sodelujejo na njihovem razpisu, obravnavati nevarnosti, ki jih prinašajo multitikulturalizem in ilegalne migracije, krepiti narodno zavest in v otroku spodbuditi domoljubje, pripadnost tradicionalni družini, ki je za njih "temelj in branik slovenstva". Med pogoji najdemo tudi tega, da ima lahko pravljica za glavne osebe tudi poosebljene živali, pri čemer mora pozitivne junake predstavljati domača živalska vrsta, vsiljivce oziroma negativce pa "tujerodna invazivna vrsta". Poudarek na koncu pravljice pa mora biti v tem, da je "lepo živeti v tradicionalni družini (oče, mama, otroci) in obkrožen s sonarodnjaki oziroma svojo vrsto".

Seznam vseh podpisnikov si lahko ogledate spodaj.





Društvo slovenskih pisateljev (DSP)

Slovenski center PEN

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

SNG Drama Ljubljana

Mirovni inštitut

Amnesty International Slovenije

UNICEF Slovenija

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS

Bralno društvo Slovenije

Slovenska sekcjia IBBY

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

CNVOS, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

Zveza društev pedagoških delavcev

Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti

Zavod MEPI - Mednarodno priznanje za mlade

SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Mini teater

Judovski kulturni center

Vrtec viški gaj

Bajalka, zavod za založništvo in umetnost pripovedovanja

Mladinski dom Jarše

Društvo upokojencev Komandanta Staneta

Zavod Krog

Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani

Društvo življenje brez nasilja

Zveza tabornikov Slovenije

Društvo za novo umetnost

Društvo učiteljev gluhih Slovenije

Društvo upokojencev Poljane

3Vitana - Center za celosten razvoj

Zveza prijateljev mladine Maribor

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Društvo Sožitje

Kulturno umetniško društvo Moment

Center kulture Španski borci

Bunker

Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo upokojencev Trbovlje

Popotniško združenje Slovenije

Združenje Slovensko Kubanskega Prijateljstva

Združenje Slovensko Korejskega Prijateljstva

Zavod za mladinsko popotništvo

Akademija za radovedne

Zveza društev in klubov MORiS

Društvo za kulturne dejavnosti Alternativna glasbena delavnica Gustaf

NARAVNI ZAČETKI Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva

Društvo Svet Staršev

Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Društvo za pomoč z umetnostjo Plus5

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke

DRUŠTVO RESje - prostovoljstvo na področju demence

Zavod Sploh

Zavod Ornament, Maribor

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela

Društvo za razvoj humanistike, Zofijini ljubmci

Društvo Ambasadorji nasmeha

Humana, Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Škofja Loka

Slovensko rodovno gibanje, društvo za kvaliteto življenja

Forum za enakopraven razvoj

Kulturno umetniško društvo Transformator

Društvo UP Jesenice

Društvo vojnih invalidov Maribor

Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog

Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE"

Zavod Parnas

Zavod za Razvijanje Ustvarjalnosti

Društvo Projekt Človek

Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka Po-Pi

Društvo informacijski center Legebitra

Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi

Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS

Zavod KNOF so.p.

Združenje DrogArt

Boreo, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije

Zveza društev Mladinski center Postojna

Ekologi brez meja

Društvo upokojencev Velenje