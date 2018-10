Lastninska pravica ni absolutna

Skrajni čas je za zamejitev zasebne lastnine. Ne za novo ali dodatno zamejitev, le za upoštevanje omejitev glede lastninske pravice, ki jih določa slovenska ustava.

Vrhovni in nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec: »Nič ne pomaga, če dobim plačo 5.000 evrov, če pa ima potem država pravico, da mi jo polovico vzame.«

© Borut Krajnc

»Skrajni čas je za zasebno lastnino in za zasebni kapital. Končno! « je pred časom svojo kolumno za spletni portal Ius-info začel vrhovni in nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec – sodnik, ki nikoli ni skrival neoliberalnih pogledov na svet. Šlo je za odziv na napovedi nove vlade, da bi dodatno obdavčila najbogatejše. Te napovedi je – vrhovni sodnik – označil za »poskuse oderuške, zaplembene obdavčitve najsposobnejših, tistih, ki s svojim delom, ustvarjalnostjo in osebnim odrekanjem vlečejo nacionalni voz – z vso nebodigatreba navlako, ki se na njem udobno prevaža in se pri tem še šopiri«.