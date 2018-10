Kdo se boji črnega moža

Pravljice so preresna zadeva, da bi jih prepuščali propagandistom politike sovraštva

Razpis, s katerim revija Demokracija, strankarsko glasilo SDS, išče »domoljubno« pravljico. »Strokovno« žirijo sestavljajo namestnik odgovornega urednika Demokracije Metod Berlec ter novinarki Lucija Kavčič in Marjanca Scheicher. Slednji imata izkušnje z literarnim ustvarjanjem – Kavčičeva je avtorica kmečke igre »Ljubezen na seniku«, Scheicherjeva je napisala »žgečkljivi roman o slovenski estradi« z naslovom Kešpička.

Leta 1938 je v Nemčiji izšla ena od mnogih knjig, ki so v tistem obdobju učile otroke, katere so temeljne resnice sveta. Pravljica se začne nedolžno, s svetlolasim fantičem po imenu Franz, ki se z materjo odpravi v gozd iskat gobe. Toda ko deček naleti na mušnico, začne zgodba dobivati zlovešči podton; mati, kleno nemško dekle v predpasniku in z dolgimi zlatimi kitami, sinovo najdbo brž izkoristi, da mu s primero razloži razmerja med narodi: »Prav kot imamo dobre gobe, imamo dobre ljudi. Obstajajo pa tudi strupene, škodljive gobe in tudi škodljivi narodi.« Zgodba se konča tako, da mali Franz navdušeno sprejme njen nauk: »Nemška mladina se mora naučiti, da prepozna strupeno židovsko mušnico. Spoznati mora nevarnost, ki jo Žid pomeni za Nemčijo in ves svet. Razumeti mora, da židovsko vprašanje vpliva na usodo vseh nas.« Pravljica, ki je kot mnoge podobne nastala pod budnim očesom nacističnih ideologov, ima naslov Strupena goba, z njo pa je Hitlerjev režim pred otroki utemeljeval svojo »rešitev« židovskega vprašanja.