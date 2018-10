Gregor Kocijančič | foto: Borut Krajnc

Nenavadno zavezništvo orkov, vilincev in škratov

Domišljijsko improvizacijsko gledališče brez občinstva

Gospodar Sarma, poglavar Črnih bratov, je zaradi spopada s krvoločnim volkodlakom izgubil ogromno umetne krvi.

V naših gozdovih se ne zbirajo zgolj lovci, gobarji, psytrancerji in tista skupina možakarjev, ki si pravi Štajerska varda. Izbrane lokacije slovenskega podeželja enkrat na mesec postanejo zatočišče vilincev, škratov, čarovnikov, polovnjakov, orkov, goblinov, alkimistov in članov nordijskega klana Črni bratje. Občasno pa se kakor preteča grožnja pojavijo strašljiva čarovna bitja, kot so denimo troli ali volkodlaki. Zmaji so k sreči že izumrli.