Še en žalosten korak nazaj

Za madžarsko vlado so študije spola ideologija, ne znanost

Madžarska vlada je že avgusta napovedala, da ne bo več financirala študij spola (za nepoučene: sklop disciplin, med katere sodijo sociologija, literarna teorija, feministične teorije, filozofija, psihoanaliza itd., ki kritično obravnavajo že uveljavljene teoretske vzorce v zvezi s spolom in spolno identiteto) na fakultetah, z najnovejšim odlokom, ki ga je premier Viktor Orbán podpisal prejšnji teden, pa je ta študijski program v resnici izpadel s seznama na Madžarskem dopuščenih magistrskih študijev – češ da gre za ideologijo, ne za znanost.

»To je ogromen in žalosten korak nazaj,« pravi Natália Kovács, literarna kritičarka in poznavalka tamkajšnjega družbenega dogajanja. Pred kratkim je s prispevkom o literarni kritiki na Madžarskem gostovala pri nas, na simpoziju Umetnost kritike – in že tam omenila, kako madžarska vlada ocenjuje literarno produkcijo, da bi preprečila pretirano propagando liberalnega mišljenja v književnosti.

Načine, na katere skuša madžarska vlada nadzorovati državljane, dobro poznamo tudi pri nas, utemeljeni so na politiki strahu. »Čeprav na Madžarskem tako rekoč ni migrantov, lahko to besedo najmanj petkrat na dan slišite po televiziji. Radi uporabljajo tudi besedno zvezo ’madžarsko ljudstvo’, ki zveni nenaravno, a je tako pogosto v rabi, da tega niti ne opazimo več. Madžarsko ljudstvo je zelo ozko definirano – jaz ne spadam vanj, ker se moja mama ni rodila na Madžarskem – in ima zelo veliko sovražnikov. To so na kratko vsi, ki ogrožajo državo,« je pojasnila. Zveni znano? Najbrž ni nobeno presenečenje, da so po mnenju madžarske desnice to »migranti, Bruselj, zahodnoevropska elita, eko-veganski-homoseksualni-feministično-liberalni misleci in komunisti ter boljševiki, ki so pogosto hkrati še kaj od ravnokar naštetega«.

Študije spola so samodejno povezane z liberalci, pri tem pa večina ljudi niti ne ve, kaj besedna zveza pomeni. »Ko jih vprašaš, kaj je narobe s študijami spola, ti rečejo kaj v smislu ’ljudje se lahko rodijo samo kot moški ali kot ženske,’« nadaljuje Kovácseva. »Hkrati so prepričani, da feministične študije in študije spola, ki jih tako ali tako ne razlikujejo, nasprotujejo družinam in s tem državi, ker podpirajo geje in se sprašujejo, ali je res dolžnost ženske, da rodi otroka. Od tod so zlahka prišli do sklepa: študije spola so, tako kot marksizem, v resnici ideologija, ki se predstavlja kot znanost. In tako kot marksisti želijo tudi tisti, ki študije spola predavajo na fakultetah, uničiti državo.«

Po besedah Natálie Kovács je ta strah edini razlog za prepoved študij spola – utemeljenih razlogov za to ni. Uradno pojasnilo je sicer bilo, da se ohranjanje tega študijskega programa finančno ne izplača, ker je vanj vpisanih premalo ljudi. Ti, ki so že vpisani, bodo študij menda lahko končali, le novi vpisi so ustavljeni. »Ampak seveda je bilo vpisanih malo ljudi, če se je študij začel komaj lani. Na največji in najstarejši madžarski univerzi Eötvös Loránd, na katero sem hodila, študij spola že tako ali tako nismo imeli do leta 2017, to pomeni, da smo bili 50 let za časom. Študije spola so bile sicer vključene v literarne predmete na moji študijski smeri, a do leta 2017 tega nisi mogel izbrati kot glavno smer študija na javnih univerzah – razen na Srednjeevropski univerzi. Tako da je to res ogromen korak nazaj,« je še povedala.

Vseeno pa je končala v optimističnem tonu: »Če ne drugega, je madžarska družba zdaj končno ugotovila, kaj študije spola sploh so. Seveda je bilo o tem napisanih veliko res neumnih člankov, so pa tudi strokovnjaki s tega področja zaradi te prepovedi dali intervjuje in v njih govorili o svojem delu. Študije spola so postale predmet vsakdanjega pogovora, in če potegnem črto, mislim, da je to dobro – čeprav je še ogromno napačnih predpostavk in nejasnih predstav v zvezi s tem, ki jih moramo popraviti in razjasniti.«