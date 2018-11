Transspolne osebe v Sloveniji imajo dovolj čakanja na ureditev pravnega položaja

TransMisija, shod v podporo transspolnim osebam, bo jutri ob 15. uri krenil iz Argentinskega parka v Ljubljani

Fotografija transspolnih oseb in njihovih podpornic ter podpornikov, s katero pozivajo k ureditvi pravnega položaja, podpornike pa vabijo, da se jim 13. novembra ob 15. uri pridružijo v Argentinskem parku v Ljubljani

© TransAkcija

Jutri, v torek, 13. novembra, bo pod sloganom Dovolj čakanja potekala že peta TransMisija, osrednji dogodek za tematike transspolnosti v Sloveniji, ki jo organizira zavod TransAkcija. Zbor shoda bo ob 15. uri v ljubljanskem Argentinskem parku, sledila bosta nagovor pred ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom za zdravje, ob 16. uri pa bo končna postaja Prešernov trg. Ob 18. uri bo v okviru dogodka v Pritličju potekal TransMic, kjer se bodo odru zvrstile_i transspolne osebe in njihovi zaveznice_ki. Svoje misli in sporočila lahko z občinstvom deli kdor koli, osrednja tema pa bo seveda transspolnost, torej življenja in človekove pravice transspolnih oseb.

Na področju transspolnosti pri nas denimo nista urejena zdravstveno varstvo transspolnih oseb in pravno priznanje spola, transspolne osebe so tako še vedno žrtve zgrešenih psihiatričnih diagnoz in obsojene na življenje brez osebnih dokumentov, ki bi odražali njihovo dejansko identiteto.

"Več vidnosti družbenih manjšin s seboj prinaša tudi več institucionalizirane represije."

(Linn Julian Koletnik, TransAkcija)

Linn Julian Koletnik iz TransAkcije pravi, da se je vidnost transspolnih oseb v zadnjih letih v Sloveniji znantno povečala, zagotovo tudi zaradi delovanja njihovega zavoda. "Končno je v medijih in družbi mogoče zaznati raznolike osebe, ki vsak_a na sebi najbolj udoben način živijo in izražajo svojo spolno identiteto. Žal pa to ne pomeni, da se je povečal posluh za človekove pravice transspolnih oseb s strani državnih inštitucij in odločevalcev, prav nasprotno. Več vidnosti družbenih manjšin tako s seboj prinaša tudi več institucionalizirane represije," poudarja Koletnik in opozarja, da od pristojnih institucij vedno znova prejmejo nejasne odgovore, ki ne nakazujejo nobene namere urediti to področje človekovih pravic.

"Resorji več energije posvečajo temo, da drug drugega uporabljajo za krinko kamor skrivajo svoje (uradne) pristojnosti, namesto, da bi čas in energijo usmerili v to, da bi skupaj z nevladnimi organizacijami na podlagi socio-političnih trendov v Evropi vsaj pravnoformalno uredili področje pravic transspolnih oseb," še dodaja Koletnik.

Več o dogodku TransMisija V na tej spletni povezavi >>