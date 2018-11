Kdo ima višjo pokojnino?

Tekma Jerovška in Keka

Jože Jerovšek je nasedel na provokacijo Francija Keka in razkril višino svoje pokojnine

Ne zgodi se velikokrat, da nekdanji poslanec in vidni član stranke pade na očitno provokacijo in se javno osmeši. V ponedeljek se je na družabnem omrežju Twitter zgodilo prav to. Nekdanji poslanec Zaresa in oče Rocka Otočec Franci Kek se je pošalil, da na mesec prejema 1700 evrov izredne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture. Nekdanji poslanec stranke SDS Jožef Jerovšek je njegov tvit vzel resno in v navalu ogorčenosti razkril svojo dejansko pokojnino. Keku je odgovoril, da ima sam 1725 evrov pokojnine, čeprav je bil skoraj vedno med petimi najbolje plačanimi poslanci. Povprečna pokojnina v Sloveniji znaša približno 640 evrov.

»Za tak privilegij pa razumem, da moraš vedno braniti režim!« je dodal Jerovšek in zapis opremil še z oznako #prvorazredni. Franci Kek je sicer za pokojnino premlad, ima 54 let, poleg tega pa nima statusa kulturnega delavca, je samostojni podjetnik (s. p.), prekarni delavec, kot pravi.

Sledilo je zgražanje tistih, ki so slepo verjeli Jerovškovemu zgražanju, Kek pa jih je še naprej spretno trolal, denimo tudi s tem, da se mu bo pokojnina prihodnje leto povečala še za dobrih 200 evrov in podobno. »Tisti del tviterašev, ki ni podvržen indoktrinaciji o prvorazrednih na levici in drugorazrednih na desnici, je videl, kaj se dogaja, in začeli smo se hecati,« je povedal Franci Kek, ki je debato končal z mislijo o lažnih novicah, saj se je nekdo vprašal, da se mu zdi čudno, da o Kekovi šokantni pokojnini ne poroča že Nova24TV. »Fake news utrjujejo izmaličen pogled nekritičnih konzumentov do te mere, da čustveno, ne racionalno, reagirajo na navržene teme. Služijo za mobiliziranje jezne vojske,« je tvitnil Kek in se poslovil od debate.

Dan za tem se je debati z veliko zamudo priključil tudi nekdanji Jerovškov kolega Gregor Virant, ki je zapisal, da si je nekdanji poslanec SDS pokojnino zaslužil z vplačevanjem prispevkov in mu je ni »podarila« država. »Njegova kritika gre na račun pokojnin, ki niso rezultat vplačevanja premij, ampak so dejansko nekakšno državno darilo. Sem na njegovi strani,« nas je poučil Virant. In prejel bolj malo všečkov.