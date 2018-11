ZDA nujno potrebujejo mednarodne opazovalce izvedbe volitev

ZDA so s svojimi omejitvami za volivce in strankarskimi uradniki za izvedbo volitev daleč od zdrave in dinamične demokracije

Urad za demokratične institucije in človekove pravice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v Washingtonu je objavil vmesno poročilo pred vmesnimi volitvami, ki so jih v tem tednu imeli v ZDA. To poročilo po oceni novinarja spletne strani Intercept Mehdija Hasana ni prijetno branje. V njem je med drugim mogoče prebrati, da je za državljane, ki želijo uveljaviti svojo volilno pravico, veliko ovir, še posebej za pripadnike rasnih manjšin.

To ni prvič, da je organizacija OVSE ZDA na to opozorila. Pred volitvami za predsednika leta 2016 je ZDA kritizirala kampanjo, v kateri prevladujejo ostri osebni napadi in netolerantna retorika, pa tudi spreminjanje volilnih pravil, za katerimi so pogosto interesi strank. Volilna pravica ni zagotovljena za vse državljane ZDA, določene skupine ljudi nimajo pravice, da bi lahko volili.

So to svobodne in poštene volitve? Izpostaviti bi bilo treba kot sramoto, da ZDA, ki so veljale za zgled novih demokracij po svetu, potrebujejo opazovalce, ki bi opozorili, katere so najosnovnejše demokratične dolžnosti države. Opazovalci organizacije OVSE opazujejo volitve v ZDA leta 2000, ko so bile ugotovljene »resne pomanjkljivosti« pri izvedbi volitev za predsednika. Takrat so na Floridi z volilnih seznamov izbrisali na tisoče temnopoltih ljudi in jim tako preprečili, da bi lahko odšli na volitve in oddali svoj glas.

Toda opazovalcem OVSE ni ravno uspelo prepričati pristojnih v ZDA k premiku v bolj demokratično smer. V končnem poročilu o predsedniških volitvah 2016 navajajo več priporočil. Med njimi so, da je treba sprejeti ukrepe, da bodo vsi imeli enake možnosti za oddajo glasu, zvezne države bi morale ustanoviti neodvisne komisije, ki bi določile volilna okrožja brez političnega vpliva. Kandidati na volitvah ne bi smeli sodelovvati pri izvedbi volitev. Preveriti je treba pravila, da bi zmanjšali število neregistriranih volivcev. Zvezne države bi morale odpraviti zahteve za identifikacijo volivcev, ki imajo oziroma lahko imajo diskriminatoren vpliv na volivce.

Do letos oblast v ZDA nobenega od priporočil OVSE ni upoštevala ne na zvezni ne na ravni zveznih držav. Nasprotno, z volitvami 2016 je vsaj devet zveznih držav uvedlo dodatne omejitve za udeležbo na volitvah, ki imajo »diskriminatoren vpliv« na volivce.

ZDA po besedah Mehdija Hasana nujno potrebujejo opazovalce izvedbe volitev. Takšni opazovalci po besedah Judith Kelley z univerze Duke lahko pod določenimi pogoji privedejo do izboljšanja kakovosti volitev. Mednarodni opazovalci organizacije OVSE, ki so v zadnjih 20 letih opazovali več kot 300 volitev v 56 državah, se v ZDA soočajo z vrsto omejitev. Njihovo število je majhno. So samo opazovalci, ne nadzorniki OZN. Kot pojasnjuje Uri Friedman v Atlanticu, opazovalci ne posegajo v politični proces, kar pomeni, da z ugotovljenimi kršitvami seznanijo pristojne organe ZDA in ne morejo sami ukrepati.

Čeprav so se članice OVSE vključno z ZDA leta 1990 dogovorile, da bodo druga drugi dovolile opazovanje volitev, ker takšni opazovalci lahko pripomorejo k izboljšanju procesa volitev, posamezne zvezne države ZDA lahko mednarodnim opazovalcem prepovedo opazovanje volitev.

Kot organizacija OVSE ugotavlja v vmesnem poročilu, ki ga je objavila oktobra, so v nekaterih zveznih državah predstavniki oblasti in političnih strank zavrnili prošnjo njihovih opazovalcev za sestanek, v 18 državah imajo uzakonjene izrecne omejitve za tuje opazovalce volitev. Večina teh zveznih držav je po letu 2010 po podatkih organizacije Brennan Center for Justice uvedla velike omejitve za volivce.

Leta 2012 je generalni tožilec zvezne države Teksas Greg Abbott opazovalcem OVSE celo zagrozil s kazenskim pregonom, ker naj bi kršili volilno zakonodajo te zvezne države.

Pričakovali bi, da zdrava in dinamična demokracija nima problemov vsem, ki to želijo, pokazati, kako izvaja volitve, ker nima nič za skrivati. Mednarodne opazovalce bi sprejela kot zgled za druge države. Toda ZDA so s svojimi omejitvami za volivce in strankarskimi uradniki za izvedbo volitev daleč od zdrave in dinamične demokracije.