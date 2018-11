Koga moti Gregor Virant?

Nekdanji simpatizer SDS se sprašuje, kdo ga ni želel na seznamu

»Imamo kandidata, ki je s preteklim delom že dokazal, da se ne ustraši izzivov, da izvrši, kar si je zadal, predvsem pa, da ima visoko moralno integriteto in da zna iskati skupna izhodišča ljudi z različnim političnim prepričanjem. To je v tem trenutku za Ljubljano zelo pomembno,« so med drugim zapisali v pismu podpore kandidatu SDS za ljubljanskega župana Anžetu Logarju, ki so ga podpisali nekateri ideologi desnice in njihovi podporniki, med katerimi najdemo kot prvopodpisanega ekonomista Rada Pezdirja pa nekdaj večnega zunanjega ministra Dimitrija Rupla, hišnega zgodovinarja omenjene stranke Staneta Grando, nekdanjega Janševega superministra Žigo Turka, ljubiteljskega zgodovinarja Igorja Omerzo, libertarca Tomaža Štiha, evropskega poslanca Lojzeta Peterleta in nekatere manj znane osebnosti iz sveta kulture in politike.

Podpisniki so dodali, da bo na teh volitvah obveljal rek, da v življenju ne gre obžalovati stvari, ki smo jih naredili, temveč tiste, ki jih nismo. »Ne bomo obžalovali, da se nismo oglasili, in ne bomo obžalovali, da zaradi tega ali onega razloga nismo šli volit,« dodajajo.

Nič takšnega, pač še eden od seznamov navijačev, boste rekli. Morda imate prav, se je pa v povezavi s tem seznamom zgodilo nekaj zanimivega na družabnem omrežju Twitter. Tam je nekdanji Janšev sodelavec, potem pa nasprotnik Gregor Virant zapisal, da so tudi njega povabili k podpisu pisma podpore, v kar je, kot je dejal, brez omahovanja privolil, saj misli, da mora »lopovski Janković«, kot se je izrazil, oditi.

»Ampak kandidat (ali pa sistem okrog njega) ni dovolil, da bi se moje ime znašlo na seznamu podpornikov. Kakšna mentaliteta,« je zapisal Virant, nato pa je v enem od kasnejših tvitov dodal, da je razočaran, ker je to znak, da se na desni nič ne spreminja, in da je to »prekletstvo večne opozicije dolgotrajno«.

Virant je tisti politik, ki naj bi bil kriv, da je padla druga Janševa vlada, po objavi poročila Komisije za preprečevanje korupcije je namreč njegova stranka zapustila Janeza Janšo in pomagala ustoličiti vlado Alenke Bratušek.

Janša seveda te poteze Virantu ne bo nikoli odpustil.