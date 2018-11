Lažnivi Facebook

Podjetje, ki ga je najel Facebook, je diskreditiralo kritike z lažnimi trditvami, da so agenti Georga Sorosa

George Soros, milijarder, podpornik številnih organizacij za človekove pravice in velik kritik Facebooka

© Niccolò Caranti / WikiCommons

Družba Facebook je po poročanju New York Timesa, potem, ko je bila zaradi afer vse bolj pod pritiski, najela podjetje, da bi diskreditirala kritike z lažnimi trditvami, da so agenti milijarderja Georga Sorosa. Podjetje, ki ga je najel Facebook, je svetovalno podjetje iz Washingtona Definers Public Affairs, ki so ustanovili člani republikanske stranke.

Rashad Robinson, izvršni direktor Color of Change, ene od organizacij, ki jih je s svojo kampanjo napadlo podjetje Definers Public Affairs, je to blatenje označil za »nezaslišano in zaskrbljujoče«, poroča Guardian.

Ena od taktik podjetja Definers Public Affairs pri pomoči Facebooku je bila, da je objavilo vrsto negativnih člankov o drugih tehnoloških podjetjih, tudi o Googlu in Applu, z namenom preusmeriti pozornost od težav Facebooka. Te članke je podjetje Definers Public Affairs objavilo na spletni strani NTKNetwork.com, ki je videti kot novičarska stran, dejansko pa je stran, ki jo to podjetje upravlja zgolj z namenom širjenja svoje propagande. Članke s te strani pa so večinoma povzemale konservativne spletne strani, kot je Breitbart.

Druga taktika Definers Public Affairs so bile trditve, da za kritiki Facebooka stoji Soros. Podjetje je objavilo dokument o raziskavi, ki ga povezuje s »širokim gibanjem proti Facebooku«. Soros je že dolgo tarča napadov desničarjev, vse bolj pa ti napadi postajajo politika republikanske stranke.

Organizacija Color of Change, ki jo vodi Rashad Robinson, je v svojih spletnih kampanjah kritizirala Facebook zaradi rasne diskriminacije pri objavah oglasov za stanovanja, zaradi kršenja pravic o zasebnosti in nadzora, rasističnega sovražnega govora in drugih zadev. Po Robinsonovih besedah ima pristop Definers Public Affairs nevaren antisemitski podton, saj trdi, da Judje nadzirajo svet. George Soros je namreč Jud, ki je bil rojen na Madžarskem. Color of Change pa je neprofitna organizacija, ki po Robinsonovih besedah dobi nekaj denarja od Sorosa, dobiva pa ga tudi od številnih drugih organizacij.

Soros je sicer kritik Facebooka in Googla. Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu je januarja letos dejal, da nas spletni monopolisti nimajo ne volje ne namena zaščititi pred posledicami njihovih dejanj. To jih spreminja v grožnjo, tako nas morajo pred njimi zaščititi regulatorni organi.

Predsednik uprave Facebooka pa je, enako kot v primeru drugih afer, ponovno taval v temi. Da je podjetje Definers Public Affairs kritike Facebooka obtožilo, da so agenti Georga Sorosa, je izvedel iz New York Timesa. Novinarjem je tudi zatrdil, da je Facebook s spornim podjetjem takoj, ko je za to sporno dejanje izvedel, že prekinil sodelovanje.