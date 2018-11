Prva komunistična trgovina, ki utegne postati veriga

Zgodba turške trgovine iz kraja Ovacik, kjer prodajajo lokalno pridelano in naravno hrano, je več kot le zgodba o zdravi hrani

Trgovina v Ovaciku

© Twitter / @SenolAkdag_ / Al Monitor

Majhna trgovina z živili v majhnem kraju v goratem predelu vzhodne Turčije je na poti, da bo postala nacionalna veriga. Po izdelkih, ki so na prodaj v trgovini, ki so jo lani odprli v kraju Ovacik v provinci Tunceli, je bilo povpraševanje tako veliko, da so letos v treh velikih mestih v Turčiji odprli še štiri. Mehmet Cetingulec v Al-Monitorju piše, da je zgodba trgovine iz Ovacika, kjer prodajajo lokalno pridelano in naravno hrano, več kot zgodba o zdravi hrani. To je zgodba o politiki.

Na lokalnih volitvah leta 2014 je bil v Ovaciku za župana izvoljen Faith Mehmet Macoglu. Postal je prvi in edini član turške komunistične partije na čelu lokalne administracije. V skladu z ideologijo svoje stranke se je osredotočil na razvoj zadružnega kmetijstva, ekološko kmetovanje je uvedel na 65 hektarih javnih zemljišč. Uvesti se je odločil proizvodnjo naravnih izdelkov brez posrednikov in z nizko stopnjo dobička.

Zadruga je kmalu začela prodajati naravno pridelani fižol, čičeriko in krompir, pa tudi med. Čez nekaj časa je uvedla prodajo prek spleta. Povpraševanje po njenih izdelkih je tako naraslo, da se je lokalna administracija odločila za odprtje trgovin tudi v drugih predelih Turčije. Letos je najprej odprla dve trgovini v Istanbulu, pred kratkim še dve v Ankari in Izmirju. V pripravi je odprtje trgovin še v Adani, Mersinu in Bursi.

Župan Faith Mehmet Macoglu našteva tri glavne razloge za veliko povpraševanje po izdelkih trgovine iz Ovacika. Prvi je, da si ljudje, ki so se preselili s podeželja v mesta, želijo izdelke z območij, od koder prihajajo. Drugi je, da občina z dobičkom, ki ga ustvarja s trgovino, štipendira več kot 200 študentov. Zato ljudje nakup teh izdelkov razumejo kot solidarnost. Tretji razlog je povpraševanje po zdravi in varni hrani. Mehmet Cetingulec dodaja še četrti razlog. To je revolucionarna nostalgija med veterani turškega levičarskega gibanja.

»Seme, zemlja, voda in sonce – nič drugega ni.«

Faith Mehmet Macoglu, župan Ovacika

Župan zagotavlja, da so vsi izdelki, ki so na prodaj v trgovinah Ovacik, naravni. »Seme, zemlja, voda in sonce – nič drugega ni,« pravi. Vse izdelke analizirajo v svojem laboratoriju. Zagotavlja, da izpolnjujejo svetovne standarde za naravno pridelano hrano. Svetovni standard za med dovoljuje 6 odstotkov dodatkov, kot so laktoza, fruktoza in glukoza. V medu iz province Tunceli, ki je na prodaj v trgovinah Ovacik, je ta delež 0 odstotkov. Čebele nabirajo pelod na 217 različnih rastlinah.

Kupci v trgovini v Ankari so novinarjem Al-Monitorja povedali, da je glavni razlog za to, da tam nakupujejo, zdrava hrana. Za nekatere je to tudi politično sporočilo. »Tisti, ki upodabljajo komuniste kot brezbožne ljudi brez vrednot, bi morali priti sem, da bi videli, kako močno poslovno etiko imajo. Izdelki niso ponarejeni, cene niso napihnjene,« je razložil kupec Fahrettin Fettahoglu.

Del dobička zadruga po besedah župana nameni tudi kmetom za subvencioniran nakup goriva in semen, del pa tudi za pomoč najrevnejšim. Glas o trgovini v Ovaciku je že prestopil turške nacionalne meje. Konec oktobra so prvo poskusno pošiljko fižola in medu poslali v Veliko Britanijo in ZDA. Vse več povpraševanja beležijo iz evropskih držav.

Faith Mehmet Macoglu ni tipičen župan v Turčiji. Nima službenega avtomobila, prejema nižjo plačo kot njegovi zaposleni, pomaga pobirati pridelke. Marca prihodnje leto bo kandidiral za župana mesta Tunceli, ki je prestolnica province. Njegov sistem trgovine v Ovaciku je v Turčiji že vir navdiha. V kampanji pred tokratnimi lokalnimi volitvami ni bilo slišati, da bi podobne načrte imel kateri od kandidatov za župane v Sloveniji, kar pa nikakor ne pomeni, da model trgovine Ovacik v Sloveniji ni izvedljiv. Zgledovati bi se bilo mogoče tudi po zadrugi v kraju Fond du Lac v ZDA.