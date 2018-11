Proti kapitalistom, ki zaposlenim plačujejo mizerne plače

Senator ameriške demokratske stranke Bernie Sanders ukrepa proti kapitalistom, ki zaposlenim plačujejo mizerne plače. Po spletnem trgovcu Amazonu, ki ga je ustanovil Jeff Bezos (ta je s premoženjem v vrednosti več kot 150 milijard dolarjev najbogatejši človek na svetu), je zdaj na vrsti klasični trgovec Walmart, ki je največji delodajalec v ZDA, poroča revija Jacobin.

Predstavil je predlog zakona "Ustavimo Walmart" z zahtevo, da trgovec dvigne plače svojim zaposlenim ali pa mu grozi kazen. Walmart in druga velika podjetja ne bi smela kupovati lastnih delnic, dokler zaposlenim ne bi dvignila plač na vsaj 15 dolarjev na uro, plača predsednika uprave pa ne bi smela biti višja od 150-kratnika povprečne plače.

Lastniki podjetij z odkupom lastnih delnic podjetja iz podjetja črpajo dobiček zase, namesto, da bi ga pretopili v višje plače zaposlenih. "Vlagatelji in uprava se lahko hvalijo s pozitivnimi rezultati in višjimi pričakovanji istočasno pa več sto tisoč zaposlenih in družin z nizkimi plačami komajda preživi mesec," pravi Sashauna Philips, vodja skupine Naš Walmart.

Podjetje mora po njenih besedah sprejeti odločitev, ali bo še naprej milijarde dolarjev porabljalo za odkup lastnih delnic ali pa bo z izplačilom plač s katerimi je mogoče živeti naredilo nekaj dobrega zase in za zaposlene. Bernie Sanders skupaj s predstavnikom Kalifornije Ro Khano dokazuje, kaj izvoljeni predstavniki lahko naredijo, če stopijo na stran delovnih ljudi in zahtevajo več od največjega zasebnega delodajalca v državi.