Evolucija politike

Zmaga neodvisnih list, teh in onih neparlamentarnih združenj na lokalnih volitvah pomeni več in ne manj demokracije

Zmaga Zorana Jankovića je bila še večja kot pred štirimi leti. Podprlo ga je več ljudi, v mestnem svetu pa je njegova lista dobila absolutno večino.

© Uroš Abram

Lokalne volitve so bile v Sloveniji tudi pred natančno 20 leti. Takrat so na teh volitvah še zmagovali predstavniki parlamentarnih strank. Če pogledamo zgolj mestne občine, je že bilo tako: v Ljubljani je zmagala Viktorija Potočnik (LDS), v Mariboru Boris Sovič (ZLSD in Desus), v Celju Bojan Šrot (SLS), v Kranju Mohor Bogataj (LDS) … V prav vseh mestnih občinah so pred 20 leti župani postali kandidati, ki so jih predlagale in podprle parlamentarne stranke.