Kdo je pravi Evropejec?

Evropska desnica je na razpotju: med človekoljubjem in domoljubjem

Janez Janša in SDS sta pozvala k protestnemu shodu proti sprejemu Marakeške deklaracije. Demonstracije so potekale med izredno sejo o deklaraciji, ki jo je zahtevala SDS. Med demonstrante je stopil tudi Božo Predalič, predsednik Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS.

© Borut Krajnc

Marakeška deklaracija ali Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki jo bodo države članice v OZN v začetku decembra podpisale v Maroku, je dokument, ki je nastajal več let. V preambuli deklaracije je recimo omenjen Dialog o mednarodnih migracijah in razvoju iz let 2006 in 2013 ali pa Svetovni forum o migracijah in razvoju, ki se je začel leta 2007. Če bi hoteli bistvo tega dogovora strniti v en sam stavek, bi si verjetno lahko pomagali z besedami Louise Arbour, nekdanje tožilke mednarodnega kazenskega sodišča za območje Jugoslavije, ki je pred leti obtožila Slobodana Miloševića genocida in so jo države članice OZN imenovale za posebno poročevalko pri tem projektu. Prisilno omejevanje migracij se je izkazalo za brezplodno, je dejala pred letom in pol, ekonomski vpliv migracij na zmanjšanje neenakosti med državami in na reševanje demografskih problemov pa naj bi bil splošno pripoznan. »To je nova realnost, ki jo je treba sprejeti.«