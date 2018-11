Za nasilje nad ženskami ni opravičila

Mestni plakati po Sloveniji opozarjajo na temo, ki je prevečkrat zamolčana

Zmagovalni plakat

© Plaktivat

Enajsti natečaj za oblikovanje mestnega plakata Plaktivat z naslovom »Ni opravičila« se je zaključil z rekordnim številom prijavljenih del in sodelujočih držav. Komunikacijsko akcijo, ki se je lotevala problematike nasilja nad ženskami, je TAM-TAM Inštitut zasnoval z nevladno organizacijo Društvom SOS telefon. Cilj je bil poiskati vizualno sporočilo, ki bo na področju nasilja nad ženskami preseglo vsakdanja sporočila, širšo javnost opozarjalo na družbeno nesprejemljivost do kakršne koli oblike nasilja nad ženskami, žrtvam partnerskega nasilja pa sporočalo, da je izhod iz nasilnega odnosa možen.

Na oblikovalski natečaj je bilo prijavljenih 336 del, kar je krepko preseglo številko prejšnjega natečaja. Sodelovalo je 191 različnih oblikovalcev, umetnikov in agencij, 61 iz Slovenije in 130 iz tujine. Dela so prispela iz 31 držav, med drugimi tudi iz Alžirije, Mehike, Tajske, Romunije, Kitajske, Irana, ZDA, Finske, Rusije, Poljske in države Zimbabve.

Med vsemi prejetimi rešitvami je žirijo najbolj prepričalo delo z naslovom Ljubil te bom, ki je plod agencije Formitas pod vodstvom kreativnega direktorja Blaža Ritmaniča.

Predsednik ocenjevalne komisije Robert Bohinec je o zmagovalni rešitvi povedal: "Zmagovalni plakat bi moral nagovoriti tako žrtev nasilja kot tudi splošno javnost. Slednjo pripraviti predvsem do razmisleka in pogovora o občutljivi tematiki. Tovrstno nasilje se namreč ne dogaja OOH (out of home), ampak med štirimi stenami. Izbrana rešitev ga prezrcali iz okvira doma na mestni plakat in nedvomno pritegne pozornost mimoidočega. Še pomembneje pa je, ker žrtvi prenese pomembno sporočilo, da pretveza ljubezni nikoli ne obvaruje pred najhujšim."

(Robert Bohinec, predsednik ocenjevalne komisije)

Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon pa dodaja, da je Plaktivat odlična priložnost za izpostavitev problematike: »Plaktivat je s svojimi izhodišči in pojavnostjo po mojem mnenju aktivizem. Z aktivizmom in zaradi njega je bilo 30 let nazaj Društvo SOS telefon sploh ustanovljeno, obenem pa je aktivizem še vedno pomemben del delovanja proti nasilju nad ženskami. Z lahkoto se je torej Društvo SOS telefon poistovetil z 11. natečajem Plaktivat, saj ga razumemo kot odličen način za ozaveščanje številnih ciljnih skupin.«

Zmagovalec je že od 20. novembra 2018 predstavljen na TAM-TAMovih plakatnih mestih po vsej Sloveniji in bo na družbeno nesprejemljivost kakršnekoli oblike nasilja nad ženskami opozarjal vse do konca februarja 2019.

Izbor najboljšega plakata je opravila strokovna komisija v sestavi: Robert Bohinec - Futura DDB, Petja Montanez - Publicis, Gregor Žakelj - VBG, Kristijan Andoljšek - Innovatif, Blaž Kocjančič - Internavti, Špela Veselič – Društvo SOS telefon in Blaž Gregorin - TAM-TAM.

Vsa prejeta dela bodo v kratkem objavljena na TAM-TAMovi strani na Facebooku.