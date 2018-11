Pogojna zaporna kazen za Janeza Janšo

Zaradi razžalitve novinark je celjsko sodišče predsednika stranke SDS obsodilo na tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta

Janez Janša, ponovno obsojen ...

© Borut Krajnc

Celjsko sodišče je predsednika stranke SDS Janeza Janšo danes zaradi razžalitve novinark TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl nepravnomočno obsodilo na tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Plačati mora tudi vse stroške tokratnega sodnega postopka v povezavi z žaljivim tvitom.

Janša je na celjskem okrožnem sodišču pojasnjeval vsebino tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk.

Kot je dejal v zagovoru, s tvitom ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo, novinarki pa sta vztrajali, da je bil poniževalen in žaljiv do njiju kot žensk in novinark. Izreka sodbe se Janša ni udeležil.

"Sodišče je danes poslalo jasen signal, da se nihče, niti politik njegova kova, ne more dvigniti nad moralne, etične in zakonske standarde v državi, ki veljajo za vse enako."

(Eugenija Carl, novinarka RTV Slovenija)

Sodnica Barbara Žumer Kunc je povedala, da je šlo v omenjenem primero za absolutno razžalitev, ki je za politika njegovega kova nedopustna in da si kot politik na tem nivoju kaj takega ne bi smel privoščiti.

Novinarka TV Slovenija Eugenija Carl je za Mladino izjavila, da upa, da je s to kaznijo obsojenec doumel, da ga tovrstne žalitve lahko pripeljejo tudi do sodišča. "Upam , da je po tej sodbi obsojeni doumel, da ga verbalna inkontinenca ni stala samo premierskega položaja, ampak da ga lahko to pripelje tudi pred sodišče in do obsodbe," je poudarila Eugenija Carl.

Njena novinarska kolegica Mojca Šetinc Pašek pa je izpostavila, da je s potekom sodbe zadovoljna in dodala, da je sodišče s tem poslalo sporočilo za celotno slovensko družbo glede sovražnega govora. "Opozorila pa bi, da je Janša pred nekaj dnevi ponovno napadel javno televizijo, kar je nedopustno, saj novinarji in novinarke RTV Slovenija svoje delo opravljajo profesionalno in so eden od zadnjih branikov kakovostnega novinarstva v tej državi," je poudarila Mojca Šetinc Pašek.