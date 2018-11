Skupaj za višje plače

Protestni shod bo v sredo, 5. decembra, ob 11. uri potekal na Dimičevi ulici v Ljubljani

Eden od velikih sindikalnih protestov pred nekaj leti. Boj se nadaljuje.

© Borut Peterlin

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam v sredo, 5. decembra, ob 11.uri organizira protestni shod z imenom Skupaj za višje plače!, ki bo potekal pred delodajalskimi organizacijami na Dimičevi ulici v Ljubljani. "Predlog Zakona o minimalni plači, ki je bil vložen v Državni zbor, je odprl ne samo vprašanje ustrezne minimalne plače, temveč pokazal na vse razsežnosti prenizkih plač delavcev in delavk v zasebnem sektorju," so zapisali organizatorji.

Dodali so, da so reakcije delodajalcev na vložen predlog prekoračile vsako mero zdravega razuma, višek vsega pa je bila izjava, da delodajalci izstopajo iz vseh ravni socialnega dialoga, tudi na bipartitni ravni, kar pomeni, da se ne bodo pogajali več za plače v kolektivnih pogodbah, celo več, razumeti je bilo, da bodo odpovedovali kolektivne pogodbe.

"Višje plače, boljše kolektivne pogodbe in dobri delovni pogoji so pomembni tudi za mlade ter prekarne delavke in delavce, saj lahko pripomorejo k zmanjšanju prekarnega dela in boljši zaščiti za vse. Pomembni so za naše pokojnine, pomembni so za razvoj družbe."

"Spodbujeni z zgornjimi grožnjami opozarjamo, da smo delavke in delavci zasebnega sektorja med nedavno finančno in ekonomsko krizo nosili veliko breme. Delodajalci so pritiskali na zniževanje pravic iz naslova delovnega razmerja, vsak dan znova smo trepetali, ali bomo sploh ohranili zaposlitev, pristajali smo na nevzdržne delovne razmere, se vseskozi se soočali s stečaji in drugimi delavskimi stiskami ter se na koncu pogosto brez služb znašli na zavodu za zaposlovanje," poudarjajo v sindikatih in dodajajo, da danes poslušajo o gospodarski rasti, vedno večjih dobičkih podjetij in naraščajočih prihodkih najbogatejše peščice, obenem pa se upravičeno sprašujejo, kdaj bodo na vrsti delavci.

"Ker so pravice vedno priborjene in nikoli podarjene, lahko uspemo samo združeni, solidarni in organizirani. Skupaj bomo zahtevali ohranitev kolektivnih pogodb, skupaj se bomo borili za zvišanje naših plač in skupaj zahtevati, da nas delodajalci spoštujejo," so že zapisali v vabilu na protestni shod.

"Protestu se tako pridružujejo tudi prekarci, mladi in upokojenci. Prav je, da je delodajalcem skupaj, enotni in povezani pokažemo, da se ne bomo pustili prestrašiti in izsiljevati! Zahtevamo spoštovanje in dostojno plačilo za opravljeno delo – za delavke in delavce vseh generacij, ozadij in poklicev!" še dodajajo.

Na protestnem shodu bodo organizatorji in njihovi podporniki delodajalcem sporočili, da ostro nasprotujejo grožnjam o odpovedovanju kolektivnih pogodb, da zahtevajo višje plače in da podpirajo zakon o minimalni plači.