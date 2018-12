Sebek, selfi ali avtoportret?

Od danes je na voljo posodobljeni Fran, slovenski spletni jezikovni portal, ki združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale

Danes bodo v Atriju ZRC raziskovalke in raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ob 10. uri predstavili novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu Fran. Med novostmi bodo tudi sinonimni slovar slovenskega jezika in vezljivostni slovar slovenskih glagolov.

V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika, ki je v knjižni obliki izšel leta 2016, boste lahko brskali za sopomenkami, podpomenkami in nadpomenkami. In kaj prinaša elektronska oblika? Eden od snovalcev Frana dr. Kozma Ahačič pravi, da tudi nekaj novih privlačno oblikovanih in interaktivnih možnosti uporabe, zaradi katerih iskanje ustreznega izraza ne bo le hitro, ampak po želji tudi igrivo. "Saj vsi, ki se ukvarjamo z jezikom, vemo, da je lahko jezik tudi igrača, kajne? Za mnoge pa tudi kruh – in prav ti, od prevajalcev do novinarjev, piscev oglaševalskih sloganov in pisateljev, so Sinonimni slovar slovenskega jezika gotovo že težko pričakovali. Prepričani smo, da jih bo sodobna elektronska različica potolažila, ker so nanjo čakali toliko časa," dodaja Ahačič, sicer tudi novi predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Za vezljivostni slovar slovenskega jezika pa snovalci Frana pravijo, da je pri pisanju prav tako nepogrešljiv pripomoček. "Ali je pravilno dvomiti o ali dvomiti v kaj, biti prepričan o čem, v kaj ali celo glede česa? Biti razočaran z ali nad kom? Veseliti se česa ali na kaj? Vse vaše dvome o predlogu, s katerim se povezuje določen glagol, bo razpršil en klik na portal Fran," pojasnjuje Ahačič.

Pot v Sprotni slovar si je letos utrl tudi izraz sebek, sprva ustreznica za selfi.

Novi Fran bo poleg tega bogatejši za nova gesla pri rastočih slovarjih, kot so ePravopis, eSSKJ, Sprotni slovar in Novi etimološki slovar slovenskega jezika. Sprotni slovar slovenskega jezika prinaša 160 novih slovarskih enot, in sicer kot ponavadi novejšega besedja, ki se bo od tu morebiti pomaknilo v eSSKJ ali pa obveljalo za muhe enoletnice. Kot zanimivost naj navedemo, da si je pot v Sprotni slovar letos utrl tudi izraz sebek, sprva ustreznica za selfi.

Novi Fran lahko preizkusite na tej spletni povezavi >>