Kapitalizem ne more zagotoviti dostopnih stanovanj

V kapitalizmu preskrba s stanovanji ni namenjena zadovoljitvi potreb ljudi, ampak bogatenju kapitalistov

Bistvo stanovanjske krize 21. stoletja po vsem svetu je opozorilo, da so najemnine previsoke. Liberalni politiki in možganski trusti za ta problem ponujajo tehnokratske rešitve, ki nikoli ne bodo prinesle nižjih najemnin oziroma zaustavitve njihove strme rasti, na portalu Jacobin piše Robbie Nelson. Socialisti morajo zato glasno, javno in globalno povedati, da kapitalizem nikoli ne more zagotoviti visoko kakovostnih in dostopnih stanovanj. Temu je tako zato, ker je njegov edini cilj dobiček.

V kapitalistični družbi so zemljišča in stanovanjski fond blago, osnovne dobrine, ki jih je mogoče kupiti, oddajati ali prodati z dobičkom, enako kot vse druge dobrine. Zato gradnja in preskrba s stanovanji ni osnovni cilj podjetij, ki stanovanja načrtujejo, gradijo, oddajajo, prodajajo, za lastnike zemljišč. Stanovanja so zanje samo sredstvo za reprodukcijo kapitala, sredstvo za ustvarjanje več denarja.

Zasebni investitorji, bankirji, graditelji stanovanj in lastniki zemljišč se večinoma požvižgajo na potrebe in zmožnosti pripadnikov delavskega razreda. Ne zato, ker so slabi ljudje, ampak zato, ker izgubijo posel, če ne ustvarjajo dobička in ga vlagajo v vedno nove posle. Visoke cene zemljišč na urbanih območjih so eden od glavnih razlogov, da izhod iz sedanje stanovanjske krize ni zmanjšanje regulative in davčne olajšave za graditelje stanovanj. Dobičke zasebniki lahko ustvarjajo le z gradnjo in prodajo stanovanj po cenah, ki jim prinašajo višji prihodek od stroškov za zemljišča, material in delavce. Vlade v takšnih razmerah lahko zagotovijo dostopna stanovanja za državljane le z visokimi subvencijami zasebnim graditeljem in prodajalcem stanovanj.

Ne bi bilo zaradi tega smiselno, da bi vlade te zasebne posrednike izključile in stanovanja gradile same, da bi jih lahko ponudile po dostopnih najemninah, sprašuje Robbie Nelson. Ta model socialnih stanovanj je po njegovih besedah bistveno boljši od visoko subvencioniranih zasebnih stanovanj. Tudi lastniki subvencioniranih zasebnih stanovanj se soočajo s pritiskom za ustvarjanje dobička. Zaradi tega obstaja možnost, da stanovanj ne vzdržujejo ustrezno, če cene zemljišč rastejo, dvignejo najemnine na raven tržnih ali pa stanovanja prodajo.

Kapitalistični razred z monopolom, ki ga ima nad naložbami, drži družbo za talca, ko govorimo o osnovnih potrebah, kot je streha nad glavo. Naša družba ima vire, da lahko vsem zagotovi stabilno, varno in brezplačno oziroma poceni streho nad glavo. Kapitalisti tega ne morejo narediti, ker jim ne zagotavlja dobičkov, ki jih potrebujejo za to, da ohranijo svoj posel.