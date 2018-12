Dokončni obračun z virusom HIV

Življenjska priložnost

© Pixabay

Pred tremi leti je Francija postala prva država na svetu, ki je omogočila javno financiranje zdravila za preprečevanje okužbe z virusom HIV. Gre za zdravilo s tržnim imenom Truvada, ki združuje dve protiretrovirusni zdravili in ki ga zdravniki že dalj časa predpisujejo za zdravljenje oseb, okuženih z virusom HIV. Uporabo zdravila Truvada za predizpostavitveno zaščito (angl. Pre-Exposure Prphylaxis oz. PrEP) je leta 2016 odobrila tudi Evropska agencija za zdravila.

V Sloveniji je zdravnik sicer lahko predpisal to zdravilo, a zgolj na beli recept, mesečni strošek je znašal približno 500 evrov. Od avgusta pa na ljubljanski Infekcijski kliniki poteka projekt, v okviru katerega moški, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM) z zelo tveganim vedenjem, zdravilo prejmejo brezplačno. Če bo raziskava pokazala dovolj dobre rezultate, bo zelo verjetno sledila tudi uvedba financiranja v okviru javnega zdravstva. Navsezadnje je ta cilj zapisan v državni strategiji za preprečevanje in obvladovanje HIV/aidsa do leta 2025, poleg tega gre za svetovni trend.

Kot pojasnjuje dr. Janez Tomažič, raziskavo financirata republiška agencija za raziskovalno dejavnost in ministrstvo za zdravje, trajala pa bo 19 mesecev. Od avgusta do danes se je vanjo vključilo nekaj več kot 60 oseb, prostora je za stoterico. V Sloveniji naj bi v najbolj tvegano skupino sicer spadalo nekaj tisoč MSM. »Nekoliko me preseneča, da ni večjega zanimanja, a tudi v drugih državah je bilo sprva podobno.« Zdravilo je treba vzeti dve do 24 ur pred spolnim odnosom, nato pa še eno tableto po 24 urah in po 48 urah. Če pričakuješ, da boš imel spolne odnose tudi v naslednjih dneh, nadaljuješ uživanje po ene tablete na dan. Načeloma je, pravi Tomažič, mogoče tudi daljše neprekinjeno jemanje.

»Zdravilo je tudi pri dolgoročnem jemanju precej varno, malo je treba biti pozoren na obremenjevanje ledvic, pri dolgoletnem jemanju pa bi se lahko začele pojavljati težave s kostmi v obliki osteoporoze. A trenutno je v fazi raziskav že novo, izboljšano zdravilo, ki bo še varnejše.«

Uvajanje predizpostavitvene profilakse pogosto spremljajo pomisleki o smiselnosti javnega financiranja takšnega programa. »Še pred nekaj leti je bilo tudi med zdravstvenimi delavci veliko stereotipov, češ da bomo s takšnim razdeljevanjem tablet spodbujali bolj tvegano spolno vedenje,« se spominja. A izsledki mednarodnih raziskav iz držav, kjer je PrEP na voljo že dalj časa, ne pritrjujejo tem strahovom. Najpomembnejše pa je, da z uvedbo takšnega programa zdravniki dobijo dostop do ljudi, ki se sicer lahko izmuznejo njihovemu nadzoru in vplivu. »Smisel programa je ravno v tem, da dosežemo najbolj tvegano populacijo in nanjo tudi vplivamo. Poleg testiranja prisotnosti HIV preverimo tudi druge spolno prenosljive okužbe in jih, če je izid pozitiven, zdravimo, zelo pomembno je svetovanje o varni spolnosti in šele na ’koncu’ pridejo na vrsto zdravila za preprečevanje okužbe. Raziskovanci ostanejo pod našim nadzorom in ’vzgojnim vplivom’.« Prvi izsledki raziskave so spodbudni. Do zdaj se nobeden od sodelujočih ni okužil z virusom HIV. »Dodana vrednost pa je, da smo ob prvih pregledih odkrili precej spolno prenosljivih okužb, ki smo jih lahko uspešno pozdravili.«

Strah pred okužbo je z zdravili, ki imajo virus HIV učinkovito pod nadzorom, precej popustil. To je skupaj z lažjim iskanjem spolnih partnerjev, ki ga omogočajo spletne aplikacije, z vse pogostejšo rabo rekreacijskih drog, potovanji v tujino itd. vodilo v povečanje števila okužb. Ključna težava so prenašalci, ki se okužbe na zavedajo. »Zdravniki imamo danes na voljo dovolj orodij za končanje epidemije oziroma bistveno zmanjšanje njenega obsega,« pravi dr. Tomažič. A za to je potrebno sodelovanje ogroženih.