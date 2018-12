»Končaj vame!«

Najslabšo sceno seksa je letos napisal James Frey

Pisatelj James Frey, lavreat letošnje nagrade za najslabši opis seksa

© Rhododendrites, Wikimedia Commons

Tretjega decembra je bila v Londonu podeljena letošnja »Bad Sex in Fiction Award« (nagrada za najslabši seks v literaturi), ena najzanimivejših nagrad na tuji literarni sceni. Od leta 1993 jo Literary Review podeljuje avtorjem, ki jim je v sicer kakovostno literarno delo uspelo vključiti obupno slab prizor seksa. To so lahko osladne, patetične scene, vredne kakšnega tretjerazrednega ljubezenskega romana, prizori, ki so pretirano neokusni, ki tehnično ne delujejo ali ki so glede na ostalo dogajanje v romanu enostavno odveč. Erotična in pornografska literatura je iz obravnave izpuščena.

V preteklosti so nagrado dobili uveljavljeni avtorji, kakršni so Morrissey, Tom Wolfe in Norman Mailer, med nominiranci pa so se celo večkrat znašla tudi imena, kot so Philip Roth, Amos Oz in John Banville.

Letos so se v finale uvrstili Major Victor Cornwall in Major Arthur St John Trevelyan, James Frey, Julian Gough, Luke Tredget, William Wall, Gerard Woodward in celo nesojeni nobelovec Haruki Murakami, ki si je nominacijo prislužil z odlomkom iz svojega zadnjega romana Killing Comendatore (»Spet in spet je sperma polzela iz mene in poplavljala njeno vagino ter zlepila rjuhe. Ničesar nisem mogel narediti, da bi jo ustavil.«), nazadnje pa je nagrado domov odnesel James Frey.

Njegov roman Katerina je fiktivna predelava hedonistične ljubezenske afere, ki jo je sam doživel v Franciji v devetdesetih letih. Očitno je bilo srečanje z norveško manekenko Katerino res intenzivno, kajti odlomek, za katerega je Frey dobil neslavno nagrado, se v prevodu bere takole: »Trd sem in globoko v njej. Fukam jo na umivalniku, njena tesna črna oblekica je še vedno na njej, tangice na tleh, moje hlače pri kolenih, najine oči se stapljajo, najina srca in duši in telesi se stapljajo. Končaj vame. Končaj vame. Končaj vame.

Slepeči zadihani tresoči se vsemogočni eksplodirajoči beli Bog končam vanjo, moj penis pulzira, oba stokava, oči srca duši telesi je eno. Eden. Beli. Bog.«

Nekateri dobitniki nagrade v preteklosti svoje zmage niso želeli komentirati, Frey pa je dejal, da je »počaščen, da je osvojil to prestižno nagrado. Čestitke vsem prejšnjim finalistom – lani ste mi priskrbeli veliko zanimivega branja.«

Zanimivo je, da se na seznamu nominirancev za to nagrado redno pojavlja veliko več moških kot žensk – in v 25 letih so jo tudi dobile le tri ženske. Morda je to zato, ker imajo ženske piske kakovostne literature (pustimo E. L. James in njej podobne ob strani) bolj realistične predstave o spolnosti in težje sproducirajo bizarni odlomek, kakršen je Freyev – ali pa, ker je tako ali tako že navada, da so pri literarnih nagradah zapostavljene, ne glede na to, ali imajo nagrade pozitivno ali negativno konotacijo. Kresnika za najboljši slovenski roman, na primer, sta v 26 letih podeljevanja dobili le dve ženski.