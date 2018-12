Naslednici Angele Merkel se ne mudi na položaj kanclerke

Annegret Kramp-Karrenbauer, nova predsednica nemške krščansko-demokratske stranke (CDU), velja za bolj dostopno in odločno kot njena predhodnica Angela Merkel. Med vsemi tremi kandidati za nasledstvo Merklove na čelu stranke je v svoji kampanji najbolj poudarjala stranko. »Nikoli več se ne sme zgoditi, da bo vlada nekaj odločila, stranka pa bo potem lahko samo še imela na izbiro, da to sprejme ali ne,« je dejala. Zato mora biti na prvem mestu stranka, potem poslanska skupina in na koncu vlada. Alex Krämer z javne TV ARD na podlagi tega sklepa, da za Merklovo, ki ostaja kanclerka, ne bo lahka partnerica. Trditve, da je Annegret Kramp-Karrenbauer kopija Angele Merkel, so po mnenju mnogih v CDU zgrešene.

Eden glavnih razlogov za to, da je bila izvoljena za predsednico stranke, je pričakovanje, da bo povezala vsa krila stranke, saj jih kot oseba združuje. Zanjo je pomembna socialna politika, je bolj konservativna kot ne, njeno družinsko življenje (je mati treh otrok) je vse prej kot klasično tradicionalno, saj se je mož odpovedal karieri, da je ona lahko naredila svojo. Znana je po tem, da ne prekinja stikov - ne s tistimi, ki so enakega mnenja kot ona, še manj s tistimi, ki z njo ne delijo enakega mnenja.

Kate Connolly v Guardianu piše, da v stranki CDU že 18 let zaseda vodilne položaje. Še vedno živi v majhnem zahodnonemškem mestecu Püttlingen, kjer je bila pred 56 leti rojena kot peta od šestih otrok. Zvestoba svojemu rojstnemu mestu je po mnenju ljudi, ki jo poznajo, razlog, da je z nogami trdno na tleh in da je zanesljiva.

Kot vdana katoličanka je podprla predlog, da zdravniki, ki opravljajo splave, svojih storitev ne bi smeli oglaševati. Javno je povedala, da ne podpira zakona »poroka za vse«, na podlagi katerega se istospolni pari od 1. oktobra lani v Nemčiji lahko poročajo, a ga namerava spoštovati, ker je treba spoštovati in izvajati zakone, ki jih sprejme parlament.

Ob tem, ko je podpirala migracijsko politiko Angele Merkel, je tudi opozarjala, da so bile narejene velike napake. Beguncem, ki so obsojeni za kazniva dejanja, bi za vedno prepovedala vrnitev v schengensko območje, begunce bi vračala tudi v Sirijo, kot predsednica vlade dežele Saške je dovolila, da so za begunce, pri katerih ni bilo mogoče ugotoviti, ali so res mladoletni, z rentgenom ugotavljali njihovo starost.

René Pfister v komentarju v spletni izdaji Spiegla navaja, da bo Angela Merkel zdaj lahko sodelovala z žensko, ki jo že dolgo pozna in ne bo stremela k temu, da jo čim prej spravi s položaja nemške kanclerke. Annegret Kramp-Karrenbauer zelo ustreza, da bo imela še nekaj časa za priprave za prevzem položaja nemške kanclerke.