Petarde? Ne, hvala!

Zakaj se še vedno srečujemo z uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev, čeprav je seznam žrtev vsako leto daljši?

Kljub znanim škodljivim posledicam za živali, ljudi in okoljevarstvenim opozorilom, se v decembrskem času še vedno srečujemo z uporabo petard in ostalih pirotehničnih sredstev. Zato so se pri TAM-TAMu že šesto leto zapored lotili družbeno-odgovorne plakatne akcije »Petarde? Ne, hvala!«, ki so jo tokrat zasnovali z agencijo Luna TBWA.

»Zakaj povzročaš bolečino?« je le eno od vprašanj, ki vas bodo ta mesec po celotni Sloveniji nagovarjala z mestnih plakatov. Po lanskoletnih stripovskih junakih so letos v glavnih vlogah tri živali (mačka, pes in ptič), ki lahko zaradi naše nepazljivosti v prazničnem času zelo trpijo. Sporočila na plakatih so namerno drznejša in neposrednejša, da bi ljudi pretresla in vzpodbudila k spremembi vedenja. Predvsem pa, da bi se mladi zavedali, da metanje petard ni sprejemljivo.

»Zakaj povzročaš bolečino?«

Plakatna akcija na prostem bo podprta tudi z manjšimi plakati, ki jih bodo brezplačno razdelili številnim osnovnim šolam, občinam, TAM-TAM naročnikom in drugim zainteresiranim. Pripravili bodo ustvarjalne liste za otroke, s pomočjo katerih bi radi pridobili njihovo mnenje o prazničnem pokanju. Z digitalnimi vsebinami bodo po različnih medijskih kanalih nagovorili čim širšo javnost.

Obsežni akciji se bodo letos pridružili tudi sponzorji A1, NLB, Coca-cola Slovenija, Opel in Petrol. Pri omenjenih podjetjih se tudi pri svojih storitvah oziroma produktih dejavno pridružujejo zaščiti živali. Opel denimo tako, da je že od leta 2015 psom prijazna znamka in je prva avtomobilska znamka v Sloveniji, pri kateri so psi dobrodošli tudi v prodajnih salonih, s partnerji pa ozavešča o pravilnem in varnem prevozu psov. Hišni ljubljenčki pa so dobrodošli tudi v poslovalnicah in v poslovnih prostorih družbe A1.

Akciji se lahko pridružite tudi vi in z deljenjem sorodnih vsebin na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, pripomorete k širjenju problematike.