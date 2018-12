Brezplačno pripravniško mesto je napaka. Tudi pripravnike bi morali plačevati!

Alexandria Ocasio-Cortez, nova članica demokratske stranke v predstavniškem domu ZDA, zahteva dvig plač uradnikom, ki delajo v kongresu, zato da ne bi več najemali pripravnikov, ki morajo za njih delo opravljati brezplačno

Alexandria Ocasio-Cortez, novi up mlade Amerike

© Corey Torpie / WikiCommons

Alexandria Ocasio-Cortez, nova članica demokratske stranke v predstavniškem domu ZDA, je še preden je uradno začela delati kot članica kongresa, pozvala svoje bodoče kolege v kongresu, da je treba uradnikom, ki so zaposleni v kongresu, plače dvigniti na raven, ki omogoča preživetje, in naj ne najemajo brezplačnih pripravnikov, saj so sami plačani bistveno bolje od povprečnega Američana.

Po poročanju Business Insiderja pravi, da morajo biti plače uradnikov takšne, da bodo še naprej lahko živeli v Washingtonu, ki je eno najdražjih mest v ZDA. Sama si kot nekdanja natakarica stanovanja v Washingtonu ne more privoščiti, dokler januarja ne bo prejela prve plače. Ta bo na letni ravni znašala 174 tisoč dolarjev.

Letne plače članov ameriškega kongresa znašajo med 174 tisoč in 223.500 dolarjev. Kar 40 odstotkov senatorjev in poslancev je milijonarjev. Povprečni letni prihodek gospodinjstva v ZDA je v letu 2017 znašal 59.039 dolarjev.

Alexandria Ocasio-Cortez (29) obljublja, da bo sama svoje uradnike plačevala 15 dolarjev na uro ali več. Med volilno kampanjo je zavračala donacije podjetij in bila kljub temu izvoljena kot najmlajša ženska do zdaj izvoljena.

Alexandria Ocasio-Cortez je prek Twitterja zahtevala dvig uradniških plač in prenehanja najemanja brezplačnih pripravnikov nekaj ur potem, ko je eden od novinarjev dejal, da je vodja senatorjev demokratske stranke Chuck Schumer najel brezplačnega pripravnika. S svojim pozivom je očitno uspela, saj so iz Schumerjevega urada že sporočili, da je bilo brezplačno pripravniško mesto »napaka« in da bodo odslej pripravnike plačevali.

