Kolesarski brexit

Najuspešnejša kolesarska ekipa je izgubila glavnega sponzorja, po katerem je nosila tudi ime

Ekipa Sky lani v Kaliforniji

© Ray Rogers / Flickr

V kolesarskem svetu se je dolgo šušljalo, da obstaja velika verjetnost, da se bo po desetletju končala uspešna zgodba, ki so jo ustvarjali pri britanski ekipi Sky (Team Sky). Iz najuspešnejše kolesarske ekipe zadnjega desetletja so sporočili, da se po koncu prihajajoče kolesarske sezone telekomunikacijski gigant Sky umika z mesta glavnega pokrovitelja. V kolesarstvu so ekipe namreč tradicionalno poimenovane po glavnem pokrovitelju, ki zagotovi finance. Smo priča kolesarskemu brexitu?

Prihodnost te najuspešnejše kolesarske ekipe ostaja negotova, v nekaj mesecih bo potrebno namreč najti novega pokrovitelja, ki bo pripravljen investirati v nadaljni razvoj moštva. Po umiku ekipe BMC, ki je imela letni proračun v višini 30 milijonov evrov, nato pa se je združila s poljsko ekipo CCC, ki ima občutno manjše finančne zmožnosti, je to nov udarec za profesionalno kolesarstvo. Kolesarstvo se je znašlo na razpotju. Nadaljevanje v razvoj globalnega športa se zdi malo verjetno, morebiten propad trenutnega hegemona pa odpira vrata za bolj zanimive razplete dirk.

V kolesarstvu je običaj, da so menedžerji lastniki ekip in s prodajo sponzorskih pravic zagotovijo proračun svoji ekipi. Narava ekipe Sky pa je specifična, drugačna. Tour Racing Limited je pravna oseba, ki je v lasti družbe Sky. Slednjo je nedavno prevzel gigant Comcast, ki se za nadaljevanje investiranja v kolesarstvo ni odločil. Sky je lastnik moštva, zato naloga novega glavnega pokrovitelja ni zgolj zagotovitev proračuna, temveč tudi odkup pravne osebe. Glede na dejstvo, da ima ekipa Sky najvišji letni proračun v kolesarski karavani je nekoliko iluzorno pričakovati, da bi lahko v nekaj mesecih našli pokrovitelja, ki bo za sezono 2020 pripravljen zagovoviti vsaj 40 milijonov evrov.

Proračun ekipe se je v osmih letih zvišal za 22 milijonov evrov, že leta 2010, ko je ekipa šele nastala, je znašal 16 milijonov. Kljub temu je nakup ekipe ena od najboljših investicijskih priložnosti, ki se ponuja v športnem svetu. Zgolj v letošnji nogometni sezoni, ki se je pričela 1. julija, je za 40 ali več milijonov evrov klub zamenjalo 15 nogometašev. Za isto vsoto lahko nov lastnik dobi Real Madrid, Barcelono ali Manchester United kolesarstva.

Kolesarski brexit ne bo tako uničujoč in grozljiv kot izstop Velike Britanije iz EU marca 2019, a je vseeno zelo nepredvidljiv, predvsem pa nepričakovan. Najmočnejša kolesarska ekipa, ki je zadnja leta dominirala, pometala s konkurenco, lahko kmalu postane le bled spomin pretekle slave in uspehov, če se na obzorju ne pojavi rešitelj.

Sky in Egan Bernal, ki je eden od najboljših mladih kolesarjev, imata pogodbo sklenjeno do leta 2023. Nedavni uspehi v režiji Chrisa Frooma in Gerainta Thomasa predstavljajo zgolj vrh ledene gore uspehov, ki jih je ekipa nanizala v preteklih letih. Svojo premoč so kolesarji kronali z osmimi zmagami na največjih tritedenskih dirkah (italijanski Giro, šestkrat francoski Tour in španska Vuelta), temu pa dodali še 322 zmag na drugih dirkah. Sky je v zadnjih letih postal kolesarski hegemon, ki je po mnenju mnogih kolesarskih navdušencev uspaval največje dirke. Gledanost Toura je bila letos v Franciji najnižja po letu 2005, v Belgiji najnižja po letu 2008, v Španiji se je delež gledalcev v primerjavi s petletnim povprečjem znižal za 13 odstotkov, v Veliki Britaniji od koder prihaja ekipa Sky in zmagovalec Thomas pa kar za 18 odstotkov. Zato umik glavnega sponzorja in negotova prihodnost ekipe predstavljata novo priložnost za kolesarstvo.

Daam Van Reeth, profesor in raziskovalec športne ekonomije, meni, da bo naslednik ekipe Sky imel nižji proračun, kar pomeni, da se bo količina denarja v profesionalnem kolesarstvu še dodatno zmanjšala. Belgijska ekipa Quickstep, ki je lani zabeležila največ zmag, kar 53, je za letošnjo sezono znižala svoj proračun za četrtino. Če temu dodamo še metamorfozo ekipe BMC, ki je znatno oklestila proračun, pridemo do sklepa, da bo tekmovalna sezona 2020 ena od najbolj izenačenih doslej. Na vidnejše uspehe bodo lahko računale tudi ekipe z manjšimi proračuni.

Daam Van Reeth, profesor in raziskovalec športne ekonomije, meni, da bo naslednik ekipe Sky imel nižji proračun, kar pomeni, da se bo količina denarja v profesionalnem kolesarstvu še dodatno zmanjšala.

Večja nepredvidljivost končnega razpleta bo morda obrnila negativni trend gledanosti kolesarskih dirk. Kljub temu pa večja gledanost ne pomeni večje finančne stabilnosti kolesarskih ekip, ki glavnino sredstev prejmejo od glavnega pokrovitelja, zanemarljiv delež pa predstavljajo nagrade, ki jih za uspehe podelijo organizatorji dirk. Ob umiku glavnega sponzorja je usoda ekipe pod vprašajem. Tako kolesarji, kot mehaniki, maserji, zdravniki, kuharji ter ostalo osebje lahko čez noč ostane brez dohodka, ker je glavni pokrovitelj zaprl pipico. Za večjo finančno stabilnost ekip bi bilo potrebno sprejeti reformo v kolesarskem svetu. Če je delitev denarja iz naslova televizijskih pravic v ostalih športih, npr. košarki ali nogometu, nekaj povsem običajnega, je stanje v kolesarstvu na tem področju povsem skregano z logiko. Denar od zakupljenih televizijskih pravic prejme organizator, ki te vsote ne razdeli med ekipe in kolesarje.

Kolesarski Brexit ne bo tako uničujoč in grozljiv kot izstop Velike Britanije iz EU marca 2019, a je vseeno zelo nepredvidljiv, predvsem pa nepričakovan. Najmočnejša kolesarska ekipa, ki je zadnja leta dominirala, pometala s konkurenco, lahko kmalu postane le bled spomin pretekle slave in uspehov, če se na obzorju ne pojavi rešitelj.