Izobčeni skrajneži

Portal Islam.si ni del nobene od registriranih muslimanskih cerkva pri nas

Nestrpni zapis na portalu Islam.si

© Islam.si

Na spletnem portalu Islam.si je bil prejšnji teden objavljen zapis z naslovom Homoseksualnost – nemoralna spolna usmerjenost. V besedilu je nepodpisani avtor občevanje med dvema osebama istega spola označil za »največjo perverzijo« in dodal, da »homoseksualnost uničuje moralo in dostojanstvo med ljudmi«. V nestrpnem besedilu se je avtor obregnil tudi ob to, da je bila homoseksualnost v prejšnjem stoletju pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) izbrisana s seznama duševnih bolezni in za to okrivil »pritisk množice ljudi« ter se vprašal, zakaj potem s tega seznama ne umaknejo tudi shizofrenije in aidsa.

Islam.si ni spletni portal katere od uradno registriranih muslimanskih skupnosti pri nas; te so Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Slovenska islamska skupnost milosti in Slovenska muslimanska skupnost. Še več, na omenjenem portalu Islam.si z imenom in priimkom ni navedena nobena odgovorna oseba, ki bi portal urejala, kaj šele da bi bilo spletno mesto povezano s katero od uradnih islamskih skupnosti v Sloveniji.

V Islamski skupnosti v RS so nam povedali, da za ta portal še niso slišali in ga zato tudi ne morejo komentirati. Prav tako zanj niso slišali v Slovenski muslimanski skupnosti. Osman Djogić, prvi mufti v Sloveniji med letoma 2001 in 2005, ki se je zavzemal tudi za gradnjo prve džamije, pa nam je v pogovoru povedal, da ne ve, kdo stoji za omenjenim portalom, poleg tega pa se mu zdi neresno, da nikjer ni navedena nobena oseba ali skupnost. Glede na objavljene vsebine bi to lahko bili vahabiti, pravi, a tega ne more z gotovostjo trditi.

Vahabizem je skrajna oblika islama, ki ga je v 18. stoletju zasnoval Muhamad Ibn Abd Al Vahab in ima glavno oporo v Savdski Arabiji. Vahabiti se denimo zavzemajo za vračanje islama h koreninam in za strogi kodeks oblačenja, ki med drugim od žensk zahteva, da so v celoti pokrite.

Djogić nam je pojasnil, da je idejni oče vahabizma Vahab v resnici doživel podobno usodo kot Karl Marx, saj so njegove ideje izrabili za ideologijo in politične namene. Smiselno je dodati, da naj bi uradna Islamska skupnost v Sloveniji nekaterim vahabitom prepovedala vstop v njihove prostore, saj naj bi šlo za ekstremiste. Naši viri sicer pravijo, da je vahabitov v Sloveniji zelo malo, ne več kot nekaj deset.

Na podlagi zapisov na nekem skrajnem spletnem portalu ne bi bilo pravično posploševati, kakšen odnos imajo muslimanke in muslimani do družbenih vprašanj, vseeno pa je vredno spomniti, da moramo imeti enako kritična merila do vseh verskih skupnosti, ki ne upoštevajo človekovih pravic. Islamska skupnost je bila namreč skupaj s katoliško in pravoslavno cerkvijo leta 2012 javno proti družinskemu zakoniku, ki je želel izenačiti pravice tradicionalnih in netradicionalnih družin.