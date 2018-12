Tudi v Evropi bomo morali začeti kupovati vse več električnih avtomobilov

Dogovor držav članic EU je pomemben tudi za Slovenijo, saj številna slovenska podjetja proizvajajo dele za avtomobile. Proizvajalce čakajo hitre prilagoditve.

© Pixabay

Novi avtomobili bodo v EU leta 2030 smeli povzročiti za 37,5 odstotka manj izpustov kot leta 2021. Tako so se dogovorili pogajalci držav članic, evropskega parlamenta in evropske komisije. Proizvajalci avtomobilov so že pohiteli s kritikami, da so nove zahteve pretirane in nerealne. Ta dogovor je pomemben tudi za Slovenijo, saj številna slovenska podjetja proizvajajo dele za avtomobile.

Nemčija, ki je največja proizvajalka avtomobilov v Evropi, po poročanju Reutersa opozarja, da zahtevni cilji za zmanjšanje izpustov in povečanje prodaje električnih avtomobilov lahko škoduje njeni industriji, kar lahko privede tudi do odpuščanje zaposlenih. Glavna pogajalka Sveta EU in avstrijska ministrica za trajnost in turizem Elisabeth Köstinger jim po poročanju STA odgovarja, da so zastavljeni cilji ambiciozni in izvedljivi. Ministrica je še dodala, da industrija razpolaga z vso potrebno tehnologijo, da cilje doseže v 11 letih.

Po podatkih Focusa bo dogovor mogoče uresničiti le, če bo na cestah vedno več električnih avtomobilov. To pomeni, da proizvajalce čaka hitra prilagoditev. V evropski zvezi potrošnikov BEUC pa dogovor pozdravljajo, saj znižanje izpustov ogljikovega dioksida prinaša tudi manjšo porabo, saj bodo vozniki z novimi varčnejšimi avtomobili porabili manj goriva in privarčevali denar.

Države članice EU so se v okviru sveta EU oktobra zavzele za zmanjšanje izpustov za povprečno 35 odstotkov do leta 2030, evropski parlament je v svojem pogajalskem izhodišču določil zmanjšanje za 40 odstotkov. Evropska komisija je predlagala znižanje za 30 odstotkov. Pogajalci so za dosego dogovora potrebovali pet krogov pogajanj.

V nevladni okoljski organizaciji Transport & Environment so po poročanju Politica ocenili, da je dogovor dober za državljane, a veliko premalo, da bi lahko dosegli podnebne cilje EU do leta 2030.

Cilj za znižanje izpustov za 37,5 odstotka se bo po poročanju STA nanašal na celotno proizvodnjo avtomobilov posameznega proizvajalca, kar pomeni, da bo vozila z velikimi izpusti CO2 moral uravnotežiti s prodajo modelov z nižjimi ali celo ničelnimi izpusti CO2, kot so električni avtomobili. Cilji za znižanje izpustov CO2 iz avtomobilov so del prizadevanj Evropske unije za znižanje izpustov CO2, s čimer bi omejili globalno segrevanje ozračja.