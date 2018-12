"Če bi bil tak dogovor mogoč, bi bil mogoč tudi novi LDS"

CITAT DNEVA: Ivo Vajgl

Ivo Vajgl

© Borut Krajnc

Pobuda, da stranke koalicijskega trojčka (LMŠ, SMC in SAB) na evropskih volitvah nastopijo skupaj, je prišla iz samega vrha Alde (Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo). Sestanek, ki ga je na temo sklical premier Marjan Šarec, se zaradi različnih obveznosti predsednikov strank, še ni zgodil. Čeprav je članica Alde poleg SMC, LMŠ in SAB tudi stranka Desus pa ta k pogovorom ni povabljena. Poslanec Desusa v Evropskem parlamentu Ivan Vajgl tudi dvomi v uspešnost dogovora. "Če bi bil tak dogovor mogoč, bi bil mogoč tudi novi LDS," meni Vajgl.

(vir: Žurnal24)