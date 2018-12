Preprosto do Mladininih plačljivih vsebin

Kako plačevati z Moneto na Mladinini spletni strani

Če ste na spletni Mladini naleteli na članek, ki je zaklenjen, in bi ga radi prebrali, pa vam trenutno ni do nakupa celotne številke, boste lahko to zdaj storili za ceno zgolj enega evra. Nov sistem, ki smo ga uvedli za naše bralce, bo nakup posameznega članka omogočal prek Monete, storitve PayPal in različnih plačilnih kartic.

Postopek je zelo enostaven, spodaj ga objavljamo v treh preprostih korakih:

Za nakup članka pošljete SMS z besedo MLADINA1 na številko 7890. Za nakup celotne številke oziroma tedenskega dostopa pa SMS z besedo MLADINA2 na številko 7890.



Na vaš telefon boste prejeli SMS s številko, ki jo vtipkate v telefon in pritisnite kliči (recimo *188#).



Na svoj telefon boste prejeli SMS s kodo, ki jo boste vpisali v označeno prazno okence pod želenim člankom.



Prijetno branje!

Če nimate Monete, pa lahko Mladinine vsebine zakupite tudi po drugi poti, saj smo poenostavili tudi plačevanja prek storitve PayPal in plačilnih kartic.

Če želite zakupiti članke za daljše obdobje, pa se morate prijaviti z e-mail naslovom. Z dolgoročno naročnino namreč prihranite tudi do 25 odstotkov.