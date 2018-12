Kdo vse je prejel naziv Mladinina osebnost leta?

V uredništvu Mladine titulo osebnost leta podeljujemo že od leta 1997

Tudi letos smo na Mladini izbrali osebnost leta. Že tradicionalno jo ovekovečimo na naslovnici zadnje številke v letu. Zakaj je prav aktualni predsednik vlade Marjan Šarec najbolj zaznamoval leto 2018, boste lahko prebrali jutri v novi Mladini, naslovnico pa smo razkrili že danes.

Lani je bil Mladinina osebnost leta košarkarski kapetan Goran Dragić, leto pred njim pa Donald Trump, nepremičninar in zvezdnik resničnostnega šova, ki je proti vsem pričakovanjem postal predsednik ZDA. Leta 2015 je titulo prejela nemška kanclerka Angela Merkel, ki je letos predsednikovanje v svoji stranki prepustila svoji mlajši kolegici Annegret Kramp-Karrenbauer. Leta 2014 je s skokom v parlament in uveljavitvi takrat še Združene levice to postal politik Luka Mesec, leto pred njim pa poglavar Rimskokatoliške cerkve papež Frančišek, ki je v zadnjih letih zaradi svojih vključujočih nazorov postal tarča skrajne desnice.

Leta 2012 za osebnost leta na Mladini nismo izbrali določeno osebo, temveč upornika z razlogom. Slednja oznaka se je nanašala na vseslovenske vstaje, ki se jih je udeležilo na desettisoče ljudi. Prav tako konkretna oseba naziva ni prejela leto poprej, saj je ta pripadal finančni eliti oziroma zloglasnemu enemu odstotku, ki ima v lasti več premoženja in poseduje več moči kot preostalih 99 odstotkov človeštva. Leta 2010 smo za osebnost leta izbrali obraz WikiLeaksa Juliana Assangea, ki je z ekipo žvižgačev objavljal (in še danes objavlja) zaupne dokumente, zaradi katerih se mora še danes skrivati pred roko ameriške "pravice". Leta 2009 smo za osebnost leta izbrali slovensko delavko, ki je ob prihodu krize vstala in se uprla. Iz obupa so to med drugim tisto leto storile delavke iz Gorenja, Mure, Preventa in vrhniškega IUV-ja.

Edini, ki je naslov Mladinine osebnosti leta prejel dvakrat je Borut Pahor, danes predsednik republike. Leta 2007 in leta 2008, takrat še kot predsednik vlade. Leto prej pa je titulo odnesel Janez Drnovšek, nekdanji predsednik republike, ki se je v tistem času ukvarjal z blaginjo drugih. Torej povsem nasprotno kot odstavljeni direktorji, ki so bili osebnost leta 2005. Leta 2004 sta bila prejemnika tega naziva kar dva, Janez Janša in George Bush, prvi je takrat kot premier vodil Slovenijo, drugi pa ZDA.

Leta 2003 so bili osebnost leta izbrisani, ki še danes, torej 15 let kasneje, iščejo pravico na sodišču, leto pred njimi pa trio Sestre, ki so Slovenijo uspešno zastopale na Evroviziji in še danes veljajo za vzor, kako učinkovito, progresivno in kakovostno promovirati našo državo v Evropi.

Leta 2001 je bil Mladinina osebnost leta Srečko Katanec, nogometni trener in selektor, ki je slovensko reprezentanco popeljal do izjemnih uspehov, leto pred njim pa je bila osebnost leta ponovno na političnem parketu, saj je to postal takratni premier, ki je bi to sicer le za kratek čas, Andrej Bajuk.

Leta 1999 smo za osebnost leta na Mladini izbrali ustavnega sodnika Matevža Krivica, leto prej je naslovnico krasil Marjan Podobnik, predsednik SLS, ki se prav letos po večletni odsotnosti vrača na politično prizorišče, leta 1997, ko smo s podeljevanje te titule sploh začeli, pa je postal osebnost leta kardinal Franc Rode.

Seznam Mladininih osebnosti leta:

2017: Goran Dragić, košarkar

2016: Donald Trump, predsednik ZDA

2015: Angela Merkel, nemška kanclerka

2014: Luka Mesec, politik

2013: Papež Frančišek, poglavar RKC

2012: upornik z razlogom (vstajnik)

2011: 1 % (finančne elite)

2010: Julian Assange, obraz WikiLeaksa

2009: Slovenska delavka

2008: Borut Pahor, predsednik vlade

2007: Borut Pahor, premier

2006: Janez Drnovšek, predsednik republike

2005: odstavljeni direktorji

2004: Janez Janša in George Bush, slovenski premier in predsednik ZDA

2003: Izbrisani

2002: Sestre, zastopnice Slovenije na Evroviziji

2001: Srečko Katanec, nogometni trener

2000: Andrej Bajuk, premier

1999: Matevž Krivic, ustavni sodnik

1998: Marjan Podobnik, predsednik SLS

1997: Franc Rode, kardinal