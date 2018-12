Ženska leta o življenju brez dojke in kardašijanizaciji uma

Osebnost leta v Bosni in Hercegovini po izboru revije Gracija je pesnica, aktivistka in kolumnistka Martina Mlinarević

© Gracija

Revija Gracija v Bosni in Hercegovini je za osebnost leta izbrala pesnico, aktivistko in kolumnistko Martino Mlinarević, ki je za naslovnico pozirala na drzni fotografiji s pomembnim sporočilom. Kot je nagrajenka zapisala na svojem profilu na Facebooku, je fotografija na naslovnici pomembna, ker smo na vsakem koraku bombardirani s popolnostjo in ker živimo v fotošopiranih življenjih, v katerih imajo otroci o sebi popačene predstave. Martina Mlinarević govori o kardašijanizaciji uma, ki je zdesetkan skozi deset instagram filtrov.

"Opazujem mame, kako objavljajo fotografije svojih otrok in jim povečujejo ustnice in oči, jim dodajajo filtre maskar. Opazujem mame, ki nato kasneje svojim otrokom financirajo drage resnične plastične operacije, saj imajo ti popolnoma uničeno samopodobo in so prepričani, da so nekdo drug, saj niso sposobni sprejeti sebe takšne kot so," je dodala.

"To, da sem preživela, je moj največji uspeh. Danes slavimo budale, a ljudje, neznani junaki, vsak dan premagujejo svoje najtežje bitke. Brez mask in filtrov."

(Martina Mlinarević)

"Opazujem dekleta, ki se pretegujejo pred ogledali, da zavzamejo pozo z izbočeno zadnjico, kar je vredno več od listanja knjig, saj je tisto v glavi že zdavnaj izgubilo svojo vrednost," pravi pesnica, ki je želela pokazati, da je pri svojih 35. letih in da je ostala brez dojke. Obenem se sprašuje, kaj torej zdaj njena vrednost v današnjem svetu? S svojo podobo je želela opozoriti na to, da je lahko to jutri katera koli ženska.

"Bi se na mojem mestu znali soočiti s tem? Boste imeli nekoga, ki vas bo držal za roko in vam povedal, da ste pomembni tudi brez ene dojke? Boste še imeli instagram in facebook, čeprav ne boste mogli več vsiljevati svojega dekolteja? Boste znali živeti še naprej kot ženska? Brez las, dojke, menstruacije? Ker vse to se lahko zgodi čez noč," je še poudarila Martina Mlinarević, ko je skušala pojasniti, zakaj je pristala na objavo dotične fotografije na naslovnici.

Martina Mlinarević, letnik 1982, je diplomirala iz angleške književnosti, že kot mladenka pa je bila glavna urednica srednješolskih in študentskih novic v Mostarju. Kasneje je kot dopisnica pisala za časnik Dnevni list, kot ostra kolumnistka pa se je uveljavila v dobi interneta, ko je pisala za največje spletne portale v Bosni in Hercegovini. Je tudi avtorica bestselerja z naslovom Neprocenljivo, ki je izšel leta 2013, istega leta pa je bila kot edina ženska nominirana za najboljšo novo pesniško delo v bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem jeziku. Lani je izdala novo knjižno delo, Ljetos i drugi ledovi.