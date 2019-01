Bi Cankar volil Janšo?

Bežigrajske dijake so obtožili, da pisatelja neupravičeno prikazujejo kot levičarja – čeprav je bil točno to

V podporo humanosti – Cankarjev spomenik v Vrhniki v času migrantske krize, februar 2016

© Borut Krajnc

V valu proslav ob obletnici plebiscita so se samostojnosti poklonili tudi dijaki ljubljanske Gimnazije Bežigrad. Pripravili so več skečev, v katerih so nastavili ogledalo družbi – to pa ni bilo pogodu tistim, ki so v zrcalu prepoznali odsev svojega obraza.