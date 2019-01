Orbán nagovarja Slovence

Protimigrantski oglas madžarske vlade je namenjen tudi slovenskim uporabnikom

Izsek iz propagandnega oglasa, ki ga je naredila in na Facebooku objavila madžarska vlada

© Facebook, Magyarország Kormánya

Če ste zadnje tedne med brskanjem po Facebooku opazili protimigrantski oglas, ki ga je plačala madžarska vlada, niste edini. Z vsebino meri tudi na slovenske uporabnike, stare 32 let ali več. Oglas madžarske vlade je do danes videlo že več kot devet milijonov ljudi. V njem nastopa Guy Verhofstadt, vodja liberalne in demokratske koalicije ALDE v evropskem parlamentu; avtorji videa so iz konteksta vzeli njegovo izjavo, v kateri pravi, da potrebujemo migracije. Verhofstadt je od Facebooka, ki ga je v javnem sporočilu imenoval Fakebook, zahteval, da sporni video umakne, a je ta zahtevo zavrnil.