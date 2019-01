Tudi desničarska televizija Fox News priznava, da socializmu v ZDA raste podpora

Mladi Američani se ne spomnijo hladne vojne in socializma ne povezujejo več s sovražnikom ZDA

© Shannon Kringen / Flickr

V ZDA so politiki, ki se imajo za »demokratične socialiste«, precej pridobili. Alexandria Ocasio-Cortez je postala članica kongresa, Bernie Sanders je s svojimi predlogi, kot je zdravstveno zavarovanje za vse, postal ikona demokratske stranke. Da med mladimi Američani raste podpora socializmu, ki je včasih v ZDA veljal za strah in trepet, zdaj priznava tudi konservativna televizija Fox News, ki sicer tradicionalno podpira republikance. Ankete javnega mnenja namreč kažejo, da vse več volivcev po državi, zlasti pa demokratov in mladih, daje socializmu prednost pred kapitalizmom.

Leta 2010 je po podatkih inštituta Gallup 68 odstotkov mladih, starih med 18 in 29 let, izbralo kapitalizem in 51 odstotkov socializem. Avgusta 2018 se je v isti starostni skupini 51 odstotkov odločilo za socializem in 45 odstotkov za kapitalizem. Med srednješolci, to je mladimi, ki so stari med 14 in 17 let, je razmerje med podporniki kapitalizma in socializma 50 proti 50 odstotkov. Med vsemi Američani jih še vedno večina (56 odstotkov) podpira kapitalizem, socializem pa 37 odstotkov.

Izvedenci za javno mnenje razlagajo, da je Bernie Sanders svoje ideje o »demokratičnem socializmu« lahko prodal mladim, ker se ne spomnijo sovjetskega tipa socializma. Emily Ekins z inštituta Cato razlaga, da se današnji mladi ne spomnijo hladne vojne in ne povezujejo socializma s sovražnikom ZDA.

Podpora socializmu je po razlagi izvedencev v ZDA delno povezana tudi z neenotno definicijo. V slovarju Merriam Webster je socializem opredeljen kot državno lastništvo proizvodnje in/ali ukinitev zasebne lastnine. Mnogi Američani pa danes preprosto mislijo, da socializem pomeni politike naprednih držav z močnim sistemom socialnega varstva, kot jih imata Danska in Švedska.

Fox News še izpostavlja, da je Sanders spremenil stališče, kaj je zanj socializem. V mladosti je hvalil socialistične vlade na Kubi in v Nikaragvi, leta 2016 pa je med kampanjo za kandidata demokratske stranke za predsednika ZDA razlagal, da ne govori o Kubi in Venezueli, ko govori o demokratičnem socializmu, ampak o državah, kot sta Danska in Švedska. Takratni danski predsednik vlade mu je nemudoma odgovoril, da Danska ni plansko, temveč tržno gospodarstvo.

Raziskava inštituta Pew je leta 2017 pokazala, da 57 odstotkov Američanov, ki so stari med 18 in 29 let, hoče »več države z več storitvami«. Med tistimi, ki so stari med 50 in 65 let, je takšnih le 38 odstotkov, med starejšimi od 65 let pa 40 odstotkov. Emiliy Etkins ob tem pojasnjuje, da ljudje glede sistema socialnih podpor spremenijo mnenje, kot začnejo delati in plačevati davke. Opira se na rezultate raziskave s konca 80. let prejšnjega stoletja, ko je 52 odstotkov takratnih mladih prav tako zahtevalo več države, zdaj, ko so starejši, pa so drugačnega mnenja.

Etkins je še dodala, da bodo Američani morali premisliti, ali si država lahko privošči enako državo blaginje kot Danska ne da bi »onemogočila ustvarjalnost ljudi, sprejemanje tveganja, podjetništvo … tvegala bankrot«.

Arwa Mahdawi je v kolumni v Guardianu že julija lani napisala, da se je število članov Demokratičnih socialistov Amerike povečalo s 6000 na 47000 odkar je na oblasti Donald Trump. Celo konservativci imajo težave pri pojasnjevanju, kaj je slabo pri brezplačnem izobraževanju in zdravstvu. Da prihajajo mladi socialisti, je prav tako pred pol leta v New York Timesu opisala Michelle Goldberg.