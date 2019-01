Oproščen posilstva, ker je žrtev na začetku spolnega napada spala

Zakaj je bil moški, ki je svojo žrtev posilil, a je silo uporabil šele, ko se je ta prebudila iz spanca, kriv le blažjega kaznivega dejanja in prejel zgolj eno leto zaporne kazni?

Današnji Dnevnik poroča o nenavadni sodbi koprskega višjega sodišča. Moški je družinsko prijateljico spolno napadel, a so ga oprostili posilstva, ker je silo uporabil šele, ko se je zbudila in je s pomočjo sile spolni napad "le" dokončal. Model prisile, ki definira kaznivo dejanje posilstva, je zastarel in nepravičen, navaja Dnevnik.

Grozljiva zgodba gre nekako tako: 11. oktobra leta 2015 ob 7. uri zjutraj je moški v otroški sobi svojega stanovanja spolno napadel svojo spečo žrtev, pijano družinsko prijateljico, in imel z njo s pomočjo sile tudi spolni odnos, a je sodišče sklenilo, da ni kriv posilstva.

Po poročanju Dnevnika je koprsko višje sodišče zavzelo stališče, da ni mogoče govoriti o kaznivem dejanju posilstva, saj je obtoženi silo zoper svojo žrtev uporabil šele tedaj, ko se je ta prebudila. Žrtev ga je nato začela odrivati z rokami, on pa ji je z roko prekril usta in jo s silo telesa pod seboj zadržal toliko časa, da je končal spolni odnos.

"Kadar storilec uporabi silo šele po tistem, ko že pride do spolnega odnosa, oziroma zato, da spolni odnos dokonča, kot je to v obravnavani zadevi, potem kaznivo dejanje posilstva ni podano."

Moški se sicer ni povsem izognil sankciji, saj ga je višje sodišče obsodilo za blažje kaznivo dejanje spolne zlorabe slabotne osebe in mu izreklo kazen enega leta zapora (tri mesece manj kot na prvi stopnji za posilstvo), še piše današnji Dnevnik in dodaja, da so nekatere države, denimo Nemčija in Švedska, definicijo posilstva že spremenile v smer, da se za posilstvo štejejo vsi spolni odnosi brez privolitve.

Na ministrstvu za pravosodje so za časnik povedali, da sprememb na tem področju slovenske zakonodaje zaenkrat ne načrtujejo. Višja državna tožilka Mirjam Kline je opozorila, da je model prisile zastarel in do žrtve nepravičen, v Društvu za nenasilno komunikacijo pa so dodali, da je posilstvo pogosto povzročeno tudi brez sile.