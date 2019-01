Cio prvič vodijo ženske

Še pred 23 leti na vodilnih položajih centralne obveščevalne agencije Cia ni bilo nobene ženske

Gina Haspel, prva ženska na čelu Cie, ki je poskrbela, da je na vodilne položaje v agenciji prišlo še več ženskih predstavnic

© WikiCommons

Glavne položaje v ameriški obveščevalni agenciji CIA prvič v zgodovini zasedajo ženske. V njeni 70-letni zgodovini so do zdaj bili na vodilnih položajih v glavnem moški. Najprej je lani predsednik ZDA Donald Trump za prvo direktorico agencije CIA imenoval Gino Haspel. Ta je decembra imenovala Elizabeth Kimber na čelo direktorata za operacije, ki je odgovoren za celotno mrežo vohunov po svetu. Te dni pa je Haspel imenovala še Cynthio »Didi« Rapp za direktorico direktorata za analize in s tem za glavno analitičarko agencije. Obe sta se pridružili direktorici direktorata za znanost in tehnologijo Dawn Meyerriecks. Tri glavne direktorate agencije CIA tako zdaj vodijo ženske.

Po poročanju NBC News je med zaposlenimi na agenciji skoraj 50 odstotkov žensk. Še pred 23 leti na vodilnih položajih na agenciji CIA ni bilo nobene ženske. Didi Rapp, ki je izvedenka za Bližnji vzhod, je bila pred imenovanjem na položaj glavne analitičarke direktorica za javne zadeve. Na ta položaj jo je imenoval prejšnji direktor agencije CIA David Petraeus.

Independent je spomnil, da so v zaporu na Tajskem, ko ga je vodila Gina Haspel, mučili osumljence, pri tem so uporabljali tudi simulacije utapljanja. Nemški Spiegel je potem, ko jo je Trump predlagal za direktorico CIA, poročal, da je pred njo vodila obveščevalno službo le ena ženska. To je Stella Rimington, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vodila britansko obveščevalno agencijo MI5.

Tudi v nemški obveščevalni agenciji BND ženske počasi prevzemajo vodilne položaje. Silvia Reischer je leta 2014 postala prva ženska, ki je v tej agenciji postala vodja oddelka. Med 6500 zaposlenimi BND je dobra tretjina žensk.

Do zdaj je bila vloga žensk v obveščevalnih službah večinoma omejena na pomočnice, ki so kot »fatalne ženske« pomagale moškim pri vohunjenju. Najbolj znana je Mata Hari.

Tudi slovensko obveščevalno-varnostno agencijo so od leta 1990 do danes vodili zgolj moški, kot tudi pred tem Služba državne varnosti, ki je delovala, ko je bila Slovenija še del socialistične Jugoslavije.