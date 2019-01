Med demokratskimi predsedniškimi kandidati tudi Julian Castro

Več kot 20 kandidatov se bo prihodnje leto predvidoma potegovalo za nominacijo za kandidata demokratske stranke za novega predsednika ZDA

Bo Julian Castro naslednji kandidat demokratske stranke za bodočega predsednika ZDA?

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji župan in minister Julian Castro je v soboto postal prvi od bolj znanih demokratov, ki so uradno začeli kampanjo za predsednika ZDA na volitvah leta 2020. Castro je bil pet let župan teksaškega San Antonia, nato pa štiri leta minister za stanovanja v administraciji ameriškega demokratskega predsednika Baracka Obame. Leta 2012 je bil osrednji govornik demokratske nacionalne konvencije v mestu Charlotte. Ta konvencija je bila leta 2004 za mladega Obamo odskočna deska za vstop v Belo hišo. Castro lahko kot potomec mehiških priseljencev zbere podporo pomembnega bloka volivcev podobnega porekla, vendar pa bi njegov problem utegnilo biti pomanjkanje karizme.

Če bi bil izvoljen, bi postal prvi predsednik ZDA latinskoameriškega porekla. France 24 še poroča, da je bil najmlajši minister v Obamovi vladi. V govoru, v katerem je napovedal kandidaturo za nominacijo demokratske stranke za predsednika ZDA, je dejal, da je njegova babica Victoria leta 1922 prišla iz Mehike v ZDA, kjer je delala kot sobarica in kuharica. Če bi še živela, bi bila zelo ponosna, da je enemu od njenih vnukov dvojčkov uspelo priti v kongres, drugi pa je kandidat za predsednika ZDA.

Po poročanju STA bo leto 2020 za demokratsko stranko povsem drugačno od leta 2016, ko je bila tekma praktično vnaprej odločena, saj si je strankarski vrh zelo zgodaj izbral Hillary Clinton, ki je pospravila podporo večine donatorjev. Trenutno se zdi, da je povsem vseeno, koga bodo demokrati izbrali, če bo le imel vsaj malce karizme in se bo znal zoperstaviti napadom sedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Trenutno se zdi, da je povsem vseeno, koga bodo demokrati izbrali, če bo le imel vsaj malce karizme in se bo znal zoperstaviti napadom sedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Med kandidati demokratske stranke za zdaj izstopata nekdanji podpredsednik ZDA Joseph Biden, ki pa je star že 76 let, in nekdanji teksaški kongresnik 46-letni Beto O'Rourke, ki je lani novembra s presenetljivo majhno razliko izgubil senatno tekmo v Teksasu proti republikancu Tedu Cruzu. Slednjega sicer predvsem v Washingtonu nihče ne mara, ker je enostavno zoprn tudi strankarskim kolegom, vendar pa je Teksas republikanska država. O'Rourke v politično nekorektnem izrazoslovju velja za »belega Baracka Obamo«, saj ima podoben slog in način nastopanja kot nekdanji predsednik ZDA.

Pred Castrom je kampanjo uradno naznanil nekdanji demokratski kongresnik iz Marylanda John Delaney, za katerega zunaj njegovega okrožja ni še nihče slišal. Senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren je ustanovila raziskovalni odbor, kar je korak pred uradno razglasitvijo kampanje, in intenzivno obiskuje Iowo ter New Hampshire, kjer so najprej strankarske volitve.

Demokrati si bodo prizadevali, da ne ponovijo napake iz leta 2016, ko jih je obsedla misel na prvo predsednico ZDA, čeprav je možnih ženskih kandidatk tokrat veliko. Trenutno je resna možnost nekdanja tožilka iz San Francisca in nekdanja pravosodna ministrica Kalifornije indijsko-jamajškega rodu Kamala Harris, ki zaseda položaj zvezne senatorke iz Kalifornije. Kampanje še ni razglasila, vendar je napisala knjigo, ki jo propagira po vseh televizijah.

Uradno razglasitev kandidature je pričakovati tudi od demokratske senatorke slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar, morda tudi od protikandidata Hillary Clinton leta 2016 Bernieja Sandersa, ki pa je star že 77 let.

Uradno razglasitev kandidature je pričakovati tudi od demokratske senatorke slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar, morda tudi od protikandidata Hillary Clinton leta 2016 Bernieja Sandersa, ki pa je star že 77 let. Med kandidati kroži tudi ime temnopoltega senatorja iz New Jerseyja Coryja Bookerja, načrtovanje kandidature pa je omenila šele 37-letna članica predstavniškega doma kongresa s Havajev Tulsi Gabbard, ki se lahko pohvali z vojaško kariero na vojnem območju, saj je služila v Iraku.

Kot poroča Guardian, bo imel Julian Castro v tekmi za nominacijo demokratske stranke verjetno več kot 20 tekmecev. V govoru, v katerem je objavil kandidaturo, je med drugim obljubil, da bo, če bo postal predsednik, njegov prvi ukrep vrnitev ZDA k Pariškemu podnebnemu dogovoru. Za podporo zdravstvenemu zavarovanju za vse je uporabil svojo babico, ki je v starosti potrebovala zdravstveno oskrbo za sladkorno bolezen. Zelo malo časa je porabil za kritiziranje sedanjega predsednika Donalda Trumpa.