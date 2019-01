Ste že videli oglas, ki je zmotil nesigurne moške?

Zakaj aktivisti za pravice (stereotipnih) moških nasprotujejo novemu oglasu znamke Gillette

Izsek iz oglasa

© Gillette / YouTube

Aktivisti za pravice moških in desničarski mediji po poročanju Guardiana kritizirajo Gillette zaradi novega oglasa, s katerim podpira gibanje #JazTudi oziroma #MeToo. Slogan »Najboljše, kar moški lahko dobi«, ki ga uporablja 30 let, je v novem oglasu spremenil v vprašanje: »Je to najboljše, kar moški lahko dobi?«.

Skrajno desni magazin The New American kritizira sporočilo oglasa z besedami, da »izraža mnoge lažne domneve«, saj so »moški bolj divji spol, kar je razlog za njihovo nevarnost, a tudi njihovo dinamičnost«. Kritiki med drugim izpostavljajo, da oglas namiguje, da je večina moških spolnih nadlegovalcev ali nasilnežev, da z njim podjetje, ki mu ni mar za vsebino, »prikazuje vrednote«, da oglas kastrira moške. Teoretik zarot Paul Joseph Watson je Gillette obtožil, da z oglasom pravi, da so njegove stranke »hočem biti spolni nadlegovalec&ogabnež«.

Oglas je bil objavljen v nedeljo in je sprožil pravo spletno akcijo podeljevanja negativnih odzivov. Mnogi nasprotujoči komentatorji pravijo, da nikoli ne bodo več kupili Gillettovih britvic. Nekateri so oglas napadli, ker ga je režirala ženska (Kim Gehrig, ki je režirala tudi oglas za ženske vložke). Konservativni kanadski politični komentator Ezra Levant je napisal, da je oglas za britje, ki ga je napisala feministka z rožnatimi lasmi, enako učinkovit kot oglas za tampon, ki ga je napisal moški v srednjih letih.

Kritika Gillettovega oglasa je dokaz za to, kako potrebna je kampanja proti strupeni moškosti.

Tisti, ki Gillettov oglas podpirajo, pravijo, da je kritika dokaz za to, kako potrebna je kampanja proti strupeni moškosti. Ta oglas je del kampanje velikih mednarodnih blagovnih znamk z družbeno in politično vsebino. V kampanji blagovne znamke Nike je lani sodeloval zvezdnik ameriškega nogometa Colin Kaepernick, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump kritiziral, ker je v znak protesta proti rasizmu med predvajanjem nacionalne himne klečal.

Lastnik blagovne znamke Gillette, koncern Procter&Gamble, pravi, da je oglas del širše pobude, s katero promovirajo »pozitivne, uresničljive, vključujoče in zdrave primere, kaj pomeni biti moški«. Na svoji spletni strani so napisali, da so se zavezali, da bodo povsod, kjer je mogoče videti Gillette, aktivno opozarjali na stereotipe in pričakovanja, kaj pomeni biti moški. Obljubili so še, da bodo tri leta na leto donirali milijon dolarjev neprofitnim organizacijam s programi za podporo, izobraževanje in pomoč moškim vseh starosti, da bi kot osebe dosegli najboljše in postali zgled za naslednje generacije.

koPmuEyP3a0

UYaY2Kb_PKI